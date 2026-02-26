La CDMX será la primera en erradicar división sexual del trabajo: Clara Brugada

Arranque de “Somos una ciudad feminista”

“Ni un paso atrás en los derechos feministas conquistados”, afirma

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció el arranque de la campaña “Somos una ciudad feminista”, una estrategia de difusión que se desplegará en toda la capital para visibilizar derechos y reforzar la conciencia social sobre la igualdad y la erradicación de violencias contra las mujeres, en el marco del 8M..

“Ni un paso atrás en los derechos feministas conquistados”, afirmó al subrayar que esta capital es una ciudad feminista que no se rinde ni retrocede y que ha convertido “la voz de las mujeres en leyes, la protesta en políticas públicas y la esperanza en derechos”.

Desde el Museo de la Ciudad de México, Brugada Molina explicó que la campaña se difundirá mediante ejes temáticos que reflejan acciones de gobierno vinculadas con el sistema público de cuidados, la seguridad, la igualdad sustantiva y el reconocimiento del tiempo de las mujeres.

El lema central será: “Somos la ciudad donde las mujeres ya no lloran; las mujeres bailan, cantan y luchan”.

Destacó que la capital ha sido históricamente punta de lanza del feminismo en México y América Latina, al impulsar avances replicados posteriormente en otros territorios, como la despenalización de la interrupción del embarazo, la tipificación del feminicidio y la primera ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

La mandataria local añadió que se busca que la ciudad sea la primera entidad en establecer en su Constitución la erradicación de la división sexual del trabajo y en contar con una Ley del Sistema Público de Cuidados que reconozca que cuidar es una responsabilidad compartida entre sociedad y Estado.

Recordó que el 8 de marzo no es una celebración, sino una conmemoración histórica de la lucha de las mujeres trabajadoras por igualdad y dignidad. “Hemos avanzado mucho, pero todavía falta para lograr la emancipación plena”, sostuvo.

Como parte de la agenda del mes, Brugada Molina anunció una clase masiva gratuita de educación sexual; el torneo Mujeres Libres en el Futbol; un encuentro con mujeres policías; una acción simbólica el 7 de marzo en el Zócalo y la iluminación monumental de edificios públicos.

La titular del Ejecutivo Local informó además que el 11 de marzo se realizará un encuentro con mujeres trabajadoras del transporte y que durante el mes se inaugurará la primera Utopía en Magdalena Mixiuhca, espacio orientado a fortalecer el acceso a derechos sociales, culturales y de cuidados, especialmente para mujeres.

“Lo personal es político y lo político transforma vidas. La transformación tiene rostro de mujer. Y la transformación será feminista o no será”, concluyó.

Por su parte, la secretaria de Cultura, Ana Francis López, informó que la octava edición del festival Tiempo de Mujeres 2026 duplicará su programación y triplicará el número de participantes respecto a ediciones previas, con mil 500 artistas, más de 60 sedes y 100 actividades programadas entre el 27 de febrero y el 19 de abril.

Detalló que el programa incluirá funciones escénicas, exposiciones, conciertos, encuentros, proyecciones, actividades académicas, talleres, conversatorios y convocatorias, como parte de una estrategia cultural para ampliar espacios de visibilidad y participación para mujeres creadoras.

Dicho programa se podrá consultar completo a partir del primero de marzo, en el sitio web estiempodemujeres.cdmx.gob.mx y el cual una vez abierto podrá consultarse permanentemente.

Es Tiempo de Mujeres se queda, porque a partir del primero de marzo, va a estar de forma permanente, actualizando y teniendo Tiempo de Mujeres todo el año”, añadió.

En tanto, la titular de la secretaría de Mujeres (Semujeres), Dafnhe Cuevas Ortiz, señaló que durante marzo las dependencias capitalinas realizarán más de 100 actividades institucionales para mostrar en el espacio público el trabajo que se desarrolla en favor de los derechos de las mujeres.

Precisó que se habilitará una cartelera digital del 8M en portales oficiales para concentrar toda la oferta de actividades, servicios y acciones territoriales organizadas por dependencias en las 16 alcaldías.

Recordó que la campaña previa “Si te tocan, nos tocan” buscó evidenciar que las mujeres no están solas y explicó que la nueva estrategia retoma ese objetivo mediante siete ejes gráficos que comunican políticas públicas y mecanismos de atención.