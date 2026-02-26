Incrementa Pemex 21 por ciento producción de fertilizantes en 2025

Fortalece autosuficiencia alimentaria

Petróleos Mexicanos (Pemex) registró un incremento de 21 por ciento en la producción de fertilizantes al cierre de 2025, en comparación con 2024, lo que consolida su compromiso de fortalecer al campo mexicano, y reafirma su papel estratégico en el avance del país hacia la autosuficiencia alimentaria.

Como parte de los esfuerzos del Gobierno de México para recuperar y fortalecer la industria petroquímica nacional, Pemex elevó la producción de fertilizantes de 807 mil toneladas en 2024 a 975 mil toneladas en 2025; de las cuales 165 mil toneladas corresponden a fertilizantes nitrogenados, 590 mil toneladas de fosfatados y 220 mil toneladas de urea.

La meta para 2026 es alcanzar una producción de 558 mil toneladas anuales de amoniaco, compuesto químico fundamental en la producción de nitrogenados; mediante una mayor inversión en la industria petroquímica y la producción nacional de fertilizantes.

Para este año, el fortalecimiento de la producción de fertilizantes incluye también proyectos de inversión pública y mixta por 8 mil millones de pesos en el Complejo Petroquímico Escolín, en Poza Rica; y por 2 mil millones de pesos en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque, al sur de Veracruz.

La petroquímica es clave para el desarrollo industrial de México, por lo que Pemex ha recobrado su papel como motor en esta cadena productiva, mediante la recuperación y modernización de los complejos de Cangrejera, Morelos, Pajaritos, Cosoleacaque e Independencia.

En 2026, Pemex impulsará la petroquímica con proyectos estratégicos en la cadena de etano- etileno y en aromáticos, con una inversión de 8 mil millones de pesos que permitirá generar 357 mil toneladas de derivados de etileno; mientras que la inversión de 3 mil millones de pesos impulsará la producción de 276 mil toneladas de aromáticos.

Pemex no solo produce energía, también genera insumos para impulsar el desarrollo agrícola y el bienestar de las familias campesinas; por ello, se compromete a apoyar a los pequeños productores agrícolas en busca de consolidar la soberanía alimentaria.