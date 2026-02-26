Asamblea Conatrib, acto de responsabilidad y apoyo a un país donde impera el Estado de Derecho

Los Tribunales Superiores de Justicia de la República Mexicana refrendan su apoyo al Poder Ejecutivo y se comprometen a trabajar por una nación fuerte en la que prevalezca la paz social

Toluca, Méx.- El Estado de México, sede de la primera asamblea plenaria ordinaria, dio cabida a un homenaje para las mujeres y hombres de las fuerzas armadas que protegen la seguridad del país y entregan la vida en su labor.

Esta Asamblea nacional es un acto de responsabilidad y apoyo al gobierno mexicano, apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la construcción de una nación fuerte, pues en la medida que los Tribunales Superiores de Justicia apoyemos el Estado de Derecho, México será fuerte, aseguró el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), magistrado Rafael Guerra Álvarez, al inaugurar la Primera Asamblea Plenaria Ordinaria.

Ante la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez; el presidente del Tribunal del Estado de México, magistrado Héctor Macedo García; así como de las y los magistrados presidentes y representantes de los Tribunales de todo el país, Guerra Álvarez agradeció a sus pares por asumir con seriedad histórica el momento que vivimos y entender que la justicia local es el primer rostro del Estado para millones de mexicanas y mexicanos. “La autoridad judicial se fortalece con responsabilidad, coordinación y vocación”, subrayó.

El también presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), aprovechó la presencia de representantes del Poder Legislativo local y federal para solicitarles respetuosamente el impulso de leyes que fortalezcan a los órganos jurisdiccionales.

El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México señaló que esta reunión representa un episodio invaluable para fortalecer la cooperación de la justicia local, compartir buenas prácticas, seguir construyendo una agenda común que consolide a los poderes judiciales de cada entidad federativa como pilares fundamentales del Estado democrático de derecho.

“Que esta asamblea deje constancia de que los poderes judiciales del país estamos unidos en la defensa del estado de Derecho, de la legalidad y de las instituciones de la República”, dijo.

Macedo García sostuvo que la unidad y la cohesión de los poderes públicos, es fundamental para demostrar la fortaleza y la solidez de las instituciones de nuestro país. “Esta Primera Asamblea Plenaria Ordinaria Conatrib 2026, de la que el Estado de México es sede, representa un mensaje claro de solidaridad, fortaleza y unión de todas las instituciones que velan por la legalidad y la paz de nuestro país”.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez señaló que la colaboración, la coordinación y la cooperación entre los Tribunales Superiores de Justicia representa un ejemplo y aseguró que el trabajo interinstitucional a través del diálogo, la corresponsabilidad y el intercambio de experiencias construyen una visión común para el mejor acceso a la justicia.

El Presidente de la Conatrib pidió un minuto de silencio como muestra de gratitud a las y los integrantes de las fuerzas armadas que han entregado su vida para proteger a la ciudadanía.

Guerra Álvarez concluyó su mensaje diciendo que, desde el Estado de México, el federalismo judicial mexicano se convierte en una red viva de instituciones que aprenden unas de otras y que asumen juntas los desafíos que transforman al país.

A la Asamblea acudieron también la titular del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Lorena Villavicencio Ayala; y Luis Valenzuela Holguín, fiscal y representante de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, quienes participarán en los trabajos plenarios.