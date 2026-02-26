Gobierno del Edomex apuesta por el campo con una inversión histórica en maquinaria agrícola

Agua, caminos y cosechas:

– Entregan 12 unidades y vehículos pesados destinados a obras de infraestructura para la tecnificación y uso eficiente del agua

El gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez Álvarez, entregó 12 unidades y vehículos pesados destinados a obras de infraestructura para la tecnificación y uso eficiente del agua, como parte del programa “Maquinaria para Transformar el Campo Mexiquense”.

La inversión para la adquisición de los 12 equipos fue de 49 millones 600 mil pesos, informó Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno.

María Eugenia Rojano Valdés, Secretaria del Campo, señaló que estas 12 unidades se integran al parque de maquinaria de la dependencia, el cual suma 56 equipos. Los ayuntamientos pueden solicitar las unidades de manera directa en la Secretaría del Campo.

El lote de maquinaria está conformado por:

• Tres motoniveladoras.

• Dos retroexcavadoras.

• Un tractocamión.

• Dos camiones tipo volteo 4×2, con capacidad de carga de siete metros cúbicos.

• Dos camiones tipo volteo 6×4, con capacidad de carga de 14 metros cúbicos.

• Dos camiones tipo cisterna, con capacidad de 10 mil litros.

Entre septiembre de 2023 y febrero de 2026, el uso de la maquinaria ha beneficiado a 10 mil productores en 65 municipios, con impacto en 25 mil hectáreas. Las obras realizadas incluyen la construcción de 211 bordos de almacenamiento, más de 100 ollas de captación de agua, y cerca de mil kilómetros de desazolve en ríos, canales, arroyos, presas y jagüeyes. También se han intervenido 2 mil 600 kilómetros de caminos saca cosecha, además de trabajos de nivelación de parcelas y terrenos.

Los productores pueden gestionar el apoyo a través de su municipio o directamente en la Secretaría del Campo. Los ayuntamientos, por su parte, realizan una aportación en combustible o mantenimiento de la maquinaria cuando el proyecto lo requiere.