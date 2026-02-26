Eurídice según Eurídice, en diferentes espacios de la Ciudad de México

Se presentará a partir del 28 de febrero

*Una producción de Por Piedad Teatro, bajo la dirección de Ana Graham, con las actuaciones de María Kemp y Aldo Guerra

*Escrita por Alexander Wright con música original de Phil Grainger

*Propuesta artística itinerante que re-imagina el mito de Orfeo desde una perspectiva femenina

*Se presentará en el Jardín Escénico Chapultepec, la Casa de Cultura Reyes Heroles, Laguna México y el Museo de Arte Popular, entre otros espacios

Eurídice según Eurídice, de Alexander Wright, es una ficción que fusiona actuación, baile, canto, música en vivo y spoken-word en una re-interpretación contemporánea del mito de Orfeo y Eurídice, pero desde el punto de vista del personaje femenino. Es un viaje de crecimiento, construcción de identidad y autodeterminación.

Se presentará en diversos espacios no convencionalmente teatrales de la ciudad de México, como parques, museos y galerías, entre otros; todo esto en un ambiente íntimo, para tan solo 48 personas por función.

Eurídice según Eurídice, busca atraer a un público diverso, interesado en el teatro contemporáneo, los mitos re-visitados y las experiencias inmersivas.

Por Piedad Teatro se ha caracterizado por llevar a la escena obras urgentes en su discurso y novedosas en su estructura; Eurídice según Eurídice cumple con estas dos premisas. En cuanto a su discurso, el texto subvierte la narrativa patriarcal tradicional, desviándose del mito de Orfeo que comienza con la muerte de Eurídice y el descenso de Orfeo al inframundo para salvarla, ofreciendo un panorama más completo y complejo mediante la exploración del personaje de Eurídice.

Para Ana Graham, productora artística de Por Piedad Teatro y directora de la puesta en escena, este, “no es exactamente un musical, pero tampoco podríamos decir que no lo es. Los retos son muchos, pues haremos una especie de tour en espacios teatrales y no teatrales, espacios cerrados y al aire libre, lo que requiere de una muy minuciosa planeación, de una infraestructura que nos permita ser autosuficientes, sobre todo en la parte técnica, y de un equipo de creativos ávidos de tomar riesgos y enfrentarse a problemáticas que los montajes convencionales no presentan”.

Graham explica que el mayor desafío fue encontrar a los protagonistas ideales, que además de ser estupendos actores contaran con un entrenamiento multidisciplinario. María Kemp y Aldo Guerra son actores estupendos, además de ser músicos y bailarines. De acuerdo con Ana, “tienen mucha química entre ellos, la energía necesaria para una propuesta como esta y tienen un particular carisma que no es fácil de encontrar. Son actores generosos, dispuestos a aprender cosas nuevas y a tomar riesgos”.

Por su parte, María Kemp afirma que lo que más le gusta y, al mismo tiempo le reta, es la forma en la que se cuenta esta historia: “Es un trabajo que exige encontrar el poder de la palabra y jugar con ella. El reto para mí está en sostener ese lenguaje y permitir que la palabra habite todo el espacio”.

Para ella, “este proceso ha sido un acto de confianza; ya había trabajado con Aldo en escena y está siendo muy hermoso subirme al barco con él”.

Aldo Guerra se encarga de dar vida a distintos personajes de la historia además de bailar, tocar un teclado y tocar la guitarra; este último instrumento es nuevo para él: “Lo que más me gusta es que me he tenido que expandir hacia el mundo de la guitarra y desarrollar una habilidad nueva, encontrar un nuevo lenguaje, algo que me pone fuera de mi zona de confort, es algo que estoy disfrutando de este proceso”.

En Eurídice según Eurídice los personajes son a la vez narradores de sus propias historias; lograr que el público distinga entre el narrador y el personaje y, al mismo tiempo, coordinarlo con tocar la guitarra, el piano, bailar tap y otras sorpresas, es algo que, “ hace esta obra algo único y muy especial”, concluye Guerra.

La dirección es de Ana Graham; María Kemp y Aldo Guerra encarnan a los diferentes personajes; Ana Graham y Belén Aguilar tienen una participación espacial (alternando funciones). Es un texto original de Alexander Wright con canciones de Phil Grainger; la traducción corrió a cargo de Antonio Vega y Ana Graham; la dirección y adaptación musical, así como el diseño sonoro son de Cristóbal MarYán; Anna Adrià realizó el diseño de escenografía e iluminación; el diseño de vestuario es de la propia Graham; Belén Aguilar es la asistente de dirección; Mónica García la productora ejecutiva y Allan Flores el Stage Manager.

La obra estrenará en el Jardín Escénico Chapultepec, detrás del Auditorio Nacional, el 28 de Febrero, dentro del marco de la celebración del Día de la Mujer del INBAL.

Calendario de funciones confirmadas a la fecha :

JARDÍN ESCÉNICO CHAPULTEPEC ( https://Jardín Excénico INBAL ) (Entrada Libre)

28 de febrero. 16:00 y 18:00 horas

1 de marzo. 16:00 y 18:00 horas

7 de marzo 12:00 y 14:00 horas

8 de marzo 16:00 y 18:00 horas

CASA DE CULTURA REYES HEROLES ( https://Casa de Cultura RH ) (Boleto $360)

14 de marzo 17:00 y 19:00 horas

15 de marzo 16:00 y 18:00 horas

21 de marzo. 17:00 y 19:00 horas

22 de marzo. 16:00 y 18:00 horas

28 de marzo 17:00 y 19:00 horas

29 de marzo 16:00 y 18:00 horas

4 de abril 17:00 y 19:00 horas

5 de abril 16:00 y 18:00 horas

LAGUNA – MÉXICO (https://lagunamexico.com/). (Boleto $360)

11 de abril 17:00 y 19:00 horas

12 de abril 16:00 y 18:00 horas

18 de abril 17:00 y 19:00 horas

19 de abril 16:00 y 18:00 horas

25 de abril 17:00 y 19:00 horas

26 de abril 16:00 y 18:00 horas

MUSEO DE ARTE POPULAR (Boleto $360)

2 de mayo 17:00 y 19:00 horas

3 de mayo 16:00 y 18:00 horas

Más lugares y horarios por confirmar.

Los boletos ya se pueden obtener en Boletia en la siguiente liga https://boletia.com/billboards/cartelera-de-euridice-segun-euridice

* PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL REALIZADA CON EL ESTÍMULO DEL ARTÍCULO 190 DE LA LISR (EFIARTES), con al apoyo de la empresa contribuyente INBURSA Grupo Financiero.

Redes sociales: @PorPiedadTeatro