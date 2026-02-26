Anuncia Martí Batres nueva área de cirugía ambulatoria en HG “Gral. José María Morelos

Del ISSSTE en Iztapalapa

Mejor servicio a la derechohabiencia, a través del aceleramiento de su estadía en las instalaciones

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, anunció que el Hospital General (HG) “Gral. José María Morelos y Pavón”, en Iztapalapa, Ciudad de México, cuenta con una nueva área de cirugía ambulatoria, que fortalecerá la recuperación de las y los pacientes.

“El Dr. Javier García Zarco, director del Hospital General “José María Morelos y Pavón” del @ISSSTE_mx en Iztapalapa, nos comparte el resultado de la remodelación de la nueva área de Cirugía Ambulatoria”, compartió en redes sociales.

Por su parte, García Zarco reconoció el apoyo del director general a este nosocomio y explicó que este esfuerzo corresponde a la estrategia de recuperación de espacios en las unidades médicas, cuyo objetivo principal es mejorar la atención médica de los derechohabientes.

“Estamos en el hospital con nuestro programa de recuperación de espacios. Esta área se convierte en cirugía ambulatoria para la recuperación de nuestros pacientes. Agradecemos la dotación de camas proporcionadas por nuestro director general, el doctor Martí Batres Guadarrama. Muchas gracias, trabajando fuerte por el derechohabiente”, expresó.

Con esta restauración del área en el inmueble, agregó, se brindará un mejor servicio a la derechohabiencia, a través del aceleramiento de su estadía en las instalaciones cuando son intervenciones de menor gravedad, lo cual, dijo, se traduce en una mayor estabilidad del paciente.

“Al incrementarse la cirugía ambulatoria, la atención quirúrgica del paciente va a disminuir los tiempos de espera, reducir su estancia hospitalaria y va a crear un mejor ambiente, tanto familiar como social, y la reintegración a su vida familiar y laboral”, aseguró.

García Zarco detalló que para la sala se entregaron 10 camas de hospitalización, de las cuales tres serán destinadas para el servicio de ortopedia; además, el nosocomio colocó dos reposets, cortinas antibacteriales, buró para los objetos de los pacientes y la consola, donde se colocan las tomas de oxígeno, de aspiración y de aire.

Finalmente, aseguró que la meta principal de esta renovación es aumentar el número de cirugías de corta estancia y/o ambulatorias este año, y pasar de las 847 registradas el año pasado a más de mil en 2026, como respuesta al Plan Nacional de Salud que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

“¿Cómo lo vamos a lograr? Por medio de jornadas de cataratas, de artroscopia de rodilla, que es uno de los programas que también la Presidenta ha estado impulsando. La línea estratégica sería cumplir con la meta de Presidencia y el objetivo específico: tener un área para realizar cirugía ambulatoria”, concluyó.