Secretaría de Salud fortalece la cultura de donación para elevar trasplantes en México

Un donante puede salvar la vida de más de 8 personas

La Secretaría de Salud reafirma su compromiso de incrementar el número de trasplantes que se realizan en México, mediante el fortalecimiento de la cultura de la donación voluntaria y solidaria, para garantizar mayor equidad, cobertura y eficacia en el acceso a órganos y tejidos, afirmó la directora General del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), Rosa Erro Aboytia.

En entrevista, resaltó que desde el CENATRA se impulsan campañas permanentes de concientización, con el objetivo de que las personas tomen la decisión de donar órganos o tejidos en vida o después de la muerte. “Esta acción requiere del compromiso, voluntad y generosidad de las personas para mejorar la calidad o salvar la vida de pacientes con alguna enfermedad grave”.

Erro Aboytia enfatizó que “una sola donación puede salvar la vida de más de ocho personas en trasplante de órganos sólidos y beneficiar a cientos más. La donación es un acto de solidaridad que brinda esperanza y una nueva oportunidad de vida a quienes más lo necesitan.

Explicó que el Registro Nacional de Trasplantes muestra que, con corte a noviembre de 2025, 18 mil 912 personas se encuentran en lista de espera para recibir un órgano o tejido que les permita sobrevivir a una enfermedad grave.

En el marco del Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos, que se conmemora cada 27 de febrero, indicó que el mensaje central de este año es claro: decir sí a la donación, bajo el lema “Por un México sin lista de espera”. Es por ello que el CENATRA hace un llamado a la población a conversar en familia sobre la voluntad de donar —en vida o después del fallecimiento—, ya que, conforme a la legislación vigente, son los familiares quienes tienen la última palabra en el momento de autorizar la donación.

La directora del CENATRA señaló que más del 70 por ciento de los trasplantes que se realizan en México son en hospitales públicos, entre los que destacan instituciones como el Hospital General de México y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, que se han encuentran entre los cinco primeros institutos que realizan más trasplantes hepáticos desde el 2021 a la fecha.

Explicó que actualmente existen alrededor de 480 establecimientos autorizados para procuración y/o trasplante de órganos y tejidos, con licencias sanitarias otorgadas conforme a las normas y requisitos establecidos por la autoridad sanitaria federal.

Invitó a que las personas interesadas puedan registrarse como donantes voluntarios a través de la plataforma oficial del CENATRA, https://dv.cenatra.salud.gob.mx/registrar.php y manifestar su deseo de ser donadores de órganos y tejidos, una vez registrados tienen la posibilidad de descargar la Tarjeta de Donación Voluntaria de Órganos y Tejidos y de reponerla en caso de pérdida.