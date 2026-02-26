Sheinbaum: llegada de 98.2 millones de visitantes extranjeros, resultado de grandeza cultural y la transformación

Aumento de 13.6%, respecto a 2024

La derrama económica de los visitantes internacionales durante 2025 fue de 34 mil 992 mdd, un 6.2 por ciento más que en 2024

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que la grandeza cultural y natural de México, el proceso político de transformación que vive el país y el trabajo de la Secretaría de Turismo son los factores que han permitido que en 2025 incrementara la llegada de visitantes internacionales con 98.2 millones de personas, es decir un aumento de 13.6 por ciento respecto a 2024 y una derrama económica de 34 mil 992 millones de dólares (mdd), un 6.2 por ciento más que el año pasado.

“La grandeza de México, la grandeza cultural, natural de México. Segundo: El proceso político que estamos viviendo en México llama la atención en todo el mundo, en todo el mundo: Europa, Asia, África, América Latina; la gente quiere saber qué es lo que se está viviendo en México, que es la Transformación en el país. Y tercero: El buen trabajo de la Secretaría de Turismo, que, la verdad —como decía el otro día—, tiene pocos recursos, pero está buscando todos los mecanismos para promover al país. Todo eso se junta y tenemos los números y muy probablemente este año crezcan, porque además tenemos el Mundial, que va a representar la visita de muchísimos millones de personas”, resaltó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que durante 2025 la llegada de turistas internacionales creció un 6.1 por ciento, con 47.8 millones de personas; mientras que a puertos mexicanos llegaron 11.4 millones de cruceristas, es decir, un aumento de 12.6 por ciento, con una derrama económica de 966.7 mdd.

Los pasajeros en vuelos regulares nacionales crecieron un 3.3 por ciento, y en vuelos regulares internacionales un 1.5 por ciento. Además, 11.53 millones de personas visitaron los museos del país, lo que representa un aumento del 16.8 por ciento; en zonas arqueológicas se registraron 9.90 millones de visitantes, es decir, un 1.4 por ciento más. Y en el Tren Maya viajaron 97 mil 152 pasajeros extranjeros, que es 141 por ciento más que el año anterior.

Detalló que, en el caso de los 78 aeropuertos que tiene el país, en 2025, viajaron 191.2 millones de pasajeros, lo que representa un 2.6 por ciento más que en 2024. Los turistas nacionales en cuartos de hotel registraron 109.3 millones; con ello la ocupación hotelera nacional alcanzó el 58.2 por ciento.

Rodríguez Zamora anunció que durante el primer semestre de 2026 entrarán en operación 32 nuevas rutas aéreas nacionales y 22 nuevas rutas internacionales. Además, detalló que en 2026, México estará presente en 18 Ferias y 5 caravanas en diferentes partes del mundo, en donde se promueven los destinos del país y se implementan las “Ventanas a México”, espacios donde danzantes, artesanas, artesanos, cocineras y, cocineros tienen un lugar para vender y exponer sus creaciones.

Como ejemplo de ello, señaló que, en la Fitur en España, en la que México fue país invitado, se recibieron 255 mil asistentes y se realizaron más de 100 actividades de los 32 estados. Mientras tanto, en la Feria de Anato en Bogotá, Colombia, se fortalecen los mercados latinoamericanos y la conexión con dicho país mediante dos nuevas rutas desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a Medellín y Cartagena.

Inaugura Mundialito de Futsal Femenil

A través de un enlace de Palacio Nacional a Morelia, Michoacán, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró el Mundialito Futsal Femenil categoría Sub 21, en el que participarán 3 mil 840 jugadoras de todo el país, como parte del Mundial Social 2026 que comprende una serie de actividades que tienen el objetivo de dejar un legado deportivo en el país.

“En algunas Mañaneras vamos a hacer enlaces para los distintos mundialitos que ya se están haciendo del Mundial de Fútbol. El día de hoy vamos a Michoacán, en un enlace con el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla y con Zoé Robledo (director general del IMSS), y está ahí Gabriela Cuevas (coordinadora de los trabajos del Gobierno Federal para el Mundial 2026). Y es el torneo de fútbol femenil Sub 21 como parte de este Futsal”*, agregó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, informó que se inscribieron 320 equipos de 188 municipios de todos los estados del país, que suman un total de 3 mil 840 jugadoras, 350 entrenadoras y 100 árbitros. Este día inició el torneo con el partido entre Zacapu y Morelia; las eliminatorias se jugarán en el Centro Vacacional de Oaxtepec entre el 25 y 28 de marzo; y la gran final será el 29 de marzo en el Estadio Parque Ecológico Lago de Texcoco.

La representante de México para la Copa Mundial FIFA 2026, Gabriela Cuevas Barron, informó que se cumplió con la instrucción de convertir el Mundial de Fútbol en una celebración de 32 estados que inició en Michoacán; la presentación de nuevas canchas; y la formación de un nuevo semillero de mujeres de 18 a 21 años para formar a las jugadoras que van a representar a México en los mundiales de Futsal.

No se negociará propuesta de reforma electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum Parso aseguró que la iniciativa de reforma electoral “no genera ninguna incertidumbre, ni nada que pueda significar una afectación a la democracia en México o al clima de inversiones en nuestro país”, por lo que subrayó que no negociará su propuesta de reforma electoral para mantener las listas de representación proporcional.

A pregunta expresa, negó que se trate de una reforma que nació muerta. “Si no se aprueba es porque algunos partidos quieren seguir manteniendo sus listas, pero la gente va a saber quién defiende las famosas listas de pluris y quien no. Y va a reconocer que no fui a negociar cualquier cosa con el afán de tener una reforma electoral”.

Si hay “quien no está de acuerdo, está bien; pero nosotros no vamos a cambiar. Es decir, no vamos a entrar a una negociación para regresar a las listas; ah, pues que un pedacito sea de lista y que el otro pedacito sea de las listas de los partidos que no se eligen´.

“Entonces, si hay partidos que no están de acuerdo, pues que no lo estén, pero la presidenta está cumpliendo con un mandato al que me comprometí durante mi campaña”.

A pregunta expresa, comentó que los del Partido Verde tienen “derecho a no estar de acuerdo, pero también la gente va a saber quién defiende las famosas listas de pluris y quién no. Así de sencillo”.

Reiteró que la alianza electoral con ese partido y el PT para 2027 la decidirá Morena. “No lo tengo que definir yo, a diferencia del pasado donde el presidente decidía todo, aunque a veces quienes dicen que somos autoritarios, luego nos critican porque la presidenta no decide todo, pura contracción, mucha hipocresía”.