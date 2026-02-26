“La culpa es de los ochentas” revive el pop con guitarras de acero

Código Zero reinventa los clásicos con tintes de rock alternativo

El proyecto inicia su gira este 28 de febrero en el Foro Alboa Artz Pedregal

Por Arturo Arellano

Hervey, líder de Código Zero, anuncia la gira de “La culpa es de los ochentas”, un espectáculo que reinventa los clásicos ochenteros con tintes de rock alternativo. El proyecto inicia su gira este 28 de febrero en el Foro Alboa Artz Pedregal; y el músico promete un viaje musical de más de tres horas junto a grandes estrellas de grupos como Fresas con Crema, Kenny y los Eléctricos, Fandango y otras leyendas del pop y rock mexicano, como Claudia Vázquez de Postdata.

“Estamos emocionados, a nada de arrancar con esta gira”, dice Hervey, líder de Código Zero y cabeza del proyecto en entrevista para DIARIO IMAGEN. Para él, este espectáculo es la culminación de tres años de trabajo con amigos músicos que buscan rendir homenaje a la música que marcó su generación.

Código Zero, banda conocida por su sonido hardcore, fusiona ahora el espíritu rebelde del heavy metal ochentero con influencias del rock alternativo. “Nos encanta ese sonido, y ahora reversionamos los clásicos del pop ochentero con guitarras ponchadoras y una identidad muy nuestra”, explica.

Reinventar lo que

ya es un clásico

Hervey reconoce que el mayor reto ha sido “vestir de otra forma” canciones que ya viven en la memoria colectiva. “La gente tiene esas canciones en su cabeza con Chanel y tacones Prada… ahora las van a escuchar con botas industriales y chamarras con estoperoles”, comenta entre risas. A pesar del cambio de estilo, asegura que la esencia de los temas se mantiene intacta: “Queremos respetar el alma de las canciones. No pretendemos hacer otra cosa distinta; solo darles un nuevo brillo”.

Entre los momentos que más emocionan a Hervey está la colaboración con Fresas con Crema, con quienes trabajará por primera vez. “Eran una banda de pop adolescente con coreografías y todo; me intriga ver cómo suenan ahora en esta versión más ruda”, confiesa.

El espectáculo contará además con la presencia de Fandango, Kenny y Los Eléctricos, Microchips, Ritmo Peligroso y Postdata, artistas con los que Código Zero compartirá escenario durante las fechas en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Un viaje que

también es nostalgia

Para Hervey, “La culpa es de los ochentas” no es solo un concierto, sino una invitación a reconectar con una época que marcó una generación. “Nos remonta a tiempos más simples, cuando lo único que te preocupaba eran las tareas o la escuela. Este show permite desconectarse de la vida adulta, al menos por tres horas”, dice.

Además, adelantó que el nuevo formato mantendrá la alineación completa en todas las ciudades, a diferencia del año pasado, cuando el lineup variaba según la sede. “Ahora todos vienen a todas las fechas”, precisa.

El setlist promete superar las 45 canciones, en un espectáculo de humor y energía. “Si José Madero tocó 45 rolas, nosotros en conjunto podremos superar ese número”, bromea el músico.

Finalmente, Hervey hizo un llamado a disfrutar de los espacios culturales y confiar en la recuperación del país: “Desde nuestras trincheras, tenemos que colaborar para recuperar la paz. Conciertos, teatro, lectura… todo suma para mantenernos cerca como sociedad”.

Pie de foto: Hervey, líder de Código Zero, fusiona nostalgia y poder guitarrero en “La culpa es de los ochentas”, que debutará el 28 de febrero en el Foro Alboa Artz Pedregal.