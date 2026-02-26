La Inversión Extranjera Directa en México supera los 40 mil mdd en 2025

Su mejor nivel en la historia

El país genera confianza para los inversionistas extranjeros, posicionándose como un destino estratégico

En 2025, México registró su nivel más alto de Inversión Extranjera Directa (IED) en 2025, al alcanzar los 40,871 millones de dólares (mdd), lo que representó un crecimiento del 10.8% con respecto al 2024, cuando alcanzó los 36,872 mdd, reportó la Secretaría de Economía (SE).

Nuestro país suma su quinto año consecutivo al alza, lo que, de acuerdo con la dependencia federal, muestra que el país genera confianza para los inversionistas extranjeros posicionándose como un destino estratégico para el capital.

“Al cierre de 2025, México recibió 40,871 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED), la cifra más alta observada en un ejercicio anual (…) México se posiciona como un destino estratégico para el capital productivo global, frente a un entorno en el que los flujos de IED hacia las economías en desarrollo mostraron una caída del 2% en 2025”, señala la EE en un comunicado.

Nueva inversión en México incrementa en 2025

De acuerdo con el informe de la SE, durante 2025 la reinversión de utilidades registró una contracción de 3.7% con respecto a 2024, pasando de 28,710 mdd a 27,649 mdd. Con esto, la reinversión de capital también disminuyó su participación en la IED, pasando de 77.9% a 67.7%.

Por su parte, las nuevas inversiones registraron un crecimiento de 132.8% con respecto a 2024, alcanzando los 7,378 mdd. Este tipo de capital representó el 18% de toda la IED que captó México.

Las nuevas inversiones crecieron 132.9%, al pasar de 3,168 mdd en 2024 a 7,378 mdd en 2025, siendo la modalidad de inversión que imprimió mayor dinamismo al flujo de IED total, reflejando la capacidad de México para atraer nuevos capitales que promuevan la adopción de tecnologías de vanguardia y el crecimiento de la productividad en la industria nacional, reportó la dependencia federal.

En el caso del capital por cuentas entre compañías, esta tuvo un crecimiento de 17%, colocándose en 5,844 mdd, y representó el 14.3% de toda la inversión extranjera directa de 2025.

Estados Unidos y Canadá, principales emisores

De acuerdo con la dependencia federal, el 69.1% de toda la inversión extranjera directa que recibió México durante el año provino de sólo cinco naciones, en donde destaca Estados Unidos y Canadá, que entre los dos concentran el 46.9% de la IED total.

Durante 2025, el capital proveniente de Estados Unidos alcanzó los 15,877 mdd, retrocediendo desde los 16,513 mdd que aportó en 2024; sin embargo, aun con la reducción, representó el 38.8% de la inversión que captó México, siendo el principal país de origen.

La segunda nación con mayor participación en la inversión extranjera de México fue España, la cual aportó 4,431 mdd, lo que representa el 10.8% de la IED de 2025. Por su parte, Canadá se colocó como el tercer lugar, con un flujo de 3,323 mdd, el 8.1% de toda la IED captada en 2025.

Los estados que captaron mayor inversión

La SE indicó que de los 40,871 mdd que captó México en IED el año pasado, el 80.2% fue destinado a apenas cinco estados de la República, donde destacaron la Ciudad de México (CDMX) y Nuevo León, que se colocaron como las entidades que más recursos recibieron.

En 2025, la CDMX logró captar 22,381 mdd, 55.1% más que en 2024 cuando obtuvo 14,427 mdd. Con esto, la capital se colocó como la entidad que más inversión recibió al participar con el 54.8% de la IED total.

Por su parte, Nuevo León fue la segunda entidad con mayor inversión, participando con el 8.9% de la IED total. Durante 2025 logró captar 3,620 mdd, 72.9% más que en 2024.

Otras de las entidades que también se vieron beneficiadas con recursos extranjeros son: Estado de México, que representó el 8% de la inversión total en el país. Baja California, que acaparó el 4.6% de la IED total. Baja California Sur, que atrajo el 3.9% de la inversión total de México.