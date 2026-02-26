“El 03”, suena como posible sucesor de “El Mencho”

Viene la recomposición del CJNG

Es hijo biológico de Rosalinda González Valencia, alias ‘La Jefa’, y de Armando Valencia Cornelio,“El Maradona” o “El Juanito”

Juan Carlos Valencia González, “El 03”, “El R3” o “El Plumas”, de 41 años, nacido en Santa Ana, California hijastro de Rubén (Nemesio) Oseguera Cervantes “El Mencho”, es señalado en Estados Unidos como uno de los posibles integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que podría tomar el control de la organización criminal más peligrosa del país.

Nació el 12 de septiembre de 1984 en el condado Orange. De niño vivió como migrante, a lado de su madre, quien años antes había cruzado la frontera entre México y Estados Unidos para trabajar en los campos agrícolas de California.

La investigación de la Administración de Control de Drogas (DEA), además de aportar su fecha y lugar de nacimiento, lo identifica como un hombre de 77 kilogramos (170 libras), 1.50 de estatura (5 pies de estatura), cabello y ojos marrón y sin ningún tatuaje.

Su padrastro, “El Mencho” o “El Señor de los gallos”, fue abatido el pasado domingo 22 de febrero durante un operativo realizado por autoridades militares mexicanas en Tapalpa, Jalisco.

Un linaje especial

Al igual que “El Mencho”, Juan Carlos Valencia González ha mantenido un perfil bajo. Pocos son los que lo han visto y saben cómo luce actualmente. La imagen que circula de él en la ficha de recompensa emitida por las autoridades de Estados Unidos para su captura es solo una, al parecer la única que hay.

Valencia González no es como el resto de los integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJN) que están en la línea de sucesión tras la muerte de ‘El Mencho’. Él representa un linaje especial: es la unión de dos de las familias de narcotraficantes más poderosas en la Sierra Madre Occidental de México.

Tras la muerte de Rubén (Nemesio) Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, entre los diferentes sucesores se encuentra su nombre por estar activo dentro de las funciones del grupo criminal en México.

Aunque su apelativo como “el R3 o El 03” lo situaba como el tercero, tras la extradición de su hermanastro ‘El Menchito’, condenado en 2025 a cadena perpetua en Estados Unidos, quedó como segundo.

Hijo de “La Jefa’ y “El Maradona”

Juan Carlos Valencia González es hijo biológico de Rosalinda González Valencia, alias ‘La Jefa’, y del tío de ella, Armando Valencia Cornelio, conocido como “El Maradona” o “El Juanito”. Éste fundó el extinto Cártel del Milenio, con influencia en el Pacífico mexicano, principalmente en Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit.

El 15 de agosto de 2003, Valencia Cornelio fue detenido por elementos del Ejército mexicano en Tlajomulco, Jalisco, en un operativo con la finalidad de desarticular al Cártel del Milenio, que había fungido bajo la sombra del llamado Cártel de Sinaloa.

Nemesio Oseguera Cervantes era entonces uno de los pistoleros de “El Maradona” y había formado una facción llamada ‘Los Torcidos’, que tiempo después derivó en un brazo armado para Cártel del Milenio al que llamaron ‘Los Matazetas’.

Rosalinda González Valencia, por su parte, nació en 1963, en una familia dedicada al narcotráfico. Al igual que ‘El Mencho’ es del municipio de Aguililla, enclavado en la sierra de la costa del Pacífico en el estado de Michoacán.

En la década de los años 80, González Valencia, y varios de sus 18 hermanos migraron al sur de California. En el condado de Orange nació su primer hijo, Juan Carlos Valencia González, y ahora uno de los posibles sucesores del fallecido líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, con presencia en 40 países según la DEA.

En la década de los 90 Rosalinda González Valencia regresó a México para unirse al Cártel de Los Cuinis, que había sido fundado por su hermano Abigael “El Cuini” y operaban como lavadores de dinero para el Cártel del Milenio.

“El Mencho”, padrastro de “El 03”

‘El Mencho’ también había migrado en la década de los años 80 a California junto con su familia, en donde por registros de las autoridades locales, se le ubica en una detención en 1986 en el Área de la Bahía de San Francisco “por posesión de propiedad robada y un arma cargada”. Pasó tres años en prisión.

En 1994 volvió a estar en el radar de las autoridades en Estados Unidos y fue condenado por conspiración para distribuir heroína en el Tribunal del Distrito Norte de California.

Fue detenido y extraditado a México.

Según las fichas de detención, es ahí donde Rubén Oseguera Cervantes toma el nombre de Nemesio, que no aparece en sus documentos oficiales registrados en México.

En 1996, luego de separarse de Armando Valencia Cornelio, Rosalinda González Valencia se casó con Rubén (Nemesio) Oseguera Cervantes en Jalisco, México, quien había sido extraditado de Estados Unidos y regresó para ingresar a las filas de la policía de Jalisco.

Hijos de “El Mencho” nacen en EU

Estados Unidos siempre fue un referente para la familia Oseguera González, pues todos los hijos biológicos que procrearon ‘El Mencho’ y ‘La Jefa’ nacieron en Estados Unidos.

La hija mayor de su matrimonio se llama Jessica Johana Oseguera González, alias ‘La Negra’. Tiene 39 años y nació en San Francisco. Fue condenada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) por lavado de dinero relacionado con el CJNG y tras cumplir su sentencia quedó en libertad en 2022.

El segundo hijo, también nacido en San Francisco, fue Rubén Oseguera González “El Menchito”, quien fue detenido en México por narcotráfico y extraditado a Estados Unidos, el 20 de febrero de 2020. Cinco años más tarde, lo condenaron a cadena perpetua, lo que lo descarta como sucesor del líder del CJNG.

No se sabía de la existencia de más hijos de “El Mencho” con “La Jefa” hasta que en 2021, durante el juicio a Jessica Johana en este país, fue enviada una carta para abogar por su inocencia ante el juez a nombre de Laisha Michelle Oseguera González, también nacida en California.

En la carta enviada a las autoridades de Estados Unidos declaró que estudiaba Administración de Empresas y Emprendimiento en una escuela de Estados Unidos.

El ‘R3’ y su papel en el CJNG

“El día 10 de mayo de 2009 empezaron los enfrentamientos entre el Cartel del Milenio y la gente de Nemesio Oseguera y Erik Valencia. Un mes después se dio a conocer el nacimiento del Cártel de Jalisco Nueva Generación”, fueron las palabras de Ramiro Pozos, alias ‘ El Molca’, colaborador del Cártel del Milenio detenido en México.

‘El Mencho’ se alió con ‘Los Cuinis’ a quienes puso como su estructura financiera del nacido Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG) en el año 2009, al dar un ultimátum a su pasada organización criminal que quedó desarticulada un año después.

En 16 años, ‘El Mencho’ afianzó el poderío del CJNG y la convirtió en la más poderosa organización trasnacional del crimen organizado, con presencia en los 32 estados de México, los 50 estados de Estados Unidos y en más de 40 países, incluyendo Asia y con una de las más extensas y elaboradas redes de lavado de dinero a través de China operada por ‘Los Cuinis’.

Según la DEA, para ello utilizan “redes chinas de lavado de dinero, intercambios de criptomonedas, contrabando de efectivo a granel, lavado de dinero basado en el comercio y otros métodos para lavar ganancias ilícitas relacionadas con las drogas”.

Juan Carlos Valencia González es identificado como uno de los líderes del Cártel Jalisco de Nueva Generación que cobró mayor poder tras la caída de su medio hermano ‘El Menchito’.

Las autoridades de Estados Unidos lo ubican en México, escondido en la zona serrana o en Los Altos de Jalisco. Se le acusa de fundar el Grupo Élite de sicarios del CJNG, por lo que desde 2021 las autoridades de EU ofrecen una recompensa de 5 millones de dólares para su localización, según la carpeta de investigación a cargo del Departamento de Estado.

En 2007 llegó a traficar y distribuir en Estados Unidos, desde México, más de 5 kilogramos de cocaína y 500 miligramos de metanfetaminas.

En México, se le acusa de ser autor intelectual del secuestro de Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Alfredo Guzmán Salazar, hijos de “El Chapo” Guzmán, el 15 de agosto de 2016, en Puerto Vallarta.

Autoridades lo identifican como el fundador y coordinador del principal brazo armado del CJNG, cuyo territorio se extiende en Michoacán, Zacatecas y Guanajuato.

En diciembre de 2021, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, aseguró en un comunicado que Valencia González es un «supuesto miembro de alto nivel» del Cártel Jalisco Nueva Generación. Agregó que Valencia González ha sido imputado en Estados Unidos por cargos de conspiración y distribución de drogas, así como por uso de armas de fuego en «una transacción de narcóticos».