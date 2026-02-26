La UAEMéx impulsa el empoderamiento económico de mujeres desde los territorios

El Plantel “Isidro Fabela Alfaro” fue sede del Seminario “La vida en el centro. Cuidados, trabajos y bien común desde los territorios”, con conferencias sobre economía feminista y emprendimiento comunitario

Atlacomulco, Méx.- Como parte del Seminario “La vida en el centro. Cuidados, trabajos y bien común desde los territorios”, el Plantel “Isidro Fabela Alfaro” de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) fue sede de las conferencias “Microempresarias rurales de la Región II Atlacomulco: emprendiendo una ruta hacia la autonomía y el empoderamiento” y “Mujeres en el espacio público en Texcoco: Emprendimiento y economía feminista”, espacios de reflexión sobre el papel de las mujeres en la economía local y comunitaria.

En este plantel, ubicado en el municipio de Atlacomulco, la secretaria de Igualdad Sustantiva y Cuidados de la Autónoma mexiquense, Norma Baca Tavira, destacó que las investigaciones desarrolladas desde los territorios permiten identificar las condiciones en las que se da la participación económica de las mujeres, así como las desigualdades de género persistentes, la informalidad laboral y la precarización del trabajo.

Acompañada por las conferencistas Yahaira Esmeralda García Alcántara, María de los Ángeles Velázquez Martínez y Lucila Godínez Montoya, así como por la encargada del despacho de la dirección del plantel, María del Rosario Sotelo Hurtado, Baca Tavira subrayó que el acompañamiento a las mujeres, desde la economía social y solidaria, es fundamental para generar rutas de reflexión y mejora de sus condiciones de vida y trabajo.

En este contexto, señaló que las autoridades tienen la responsabilidad de capacitarse y avanzar en educación financiera, así como de promover la participación de todos los sectores sociales.

En ese sentido, resaltó que la UAEMéx impulsa espacios de difusión, análisis y comprensión de la perspectiva de los cuidados desde los territorios, pues solo mediante un enfoque social y comunitario será posible consolidar los pilares de la Transformación Universitaria.

Por su parte, Sotelo Hurtado enfatizó que, a través de este seminario, la institución fortalece el diálogo y la escucha activa con sus comunidades locales, teje redes de colaboración y reflexiona sobre el papel fundamental de las mujeres en los ámbitos público, social, económico y regional.

Añadió que la Autónoma mexiquense se consolida como una universidad cercana a las realidades de su entorno, incluyente en su diversidad, comprometida con la justicia social y abierta a la economía feminista como vía para el empoderamiento real de las mujeres.

Durante su ponencia “Microempresarias rurales de la Región II Atlacomulco: Emprendiendo una ruta hacia la autonomía y el empoderamiento”, García Alcántara explicó que históricamente las mujeres rurales han combinado el trabajo productivo con el reproductivo sin recibir una remuneración justa. Ante ello, impulsó una estrategia de incidencia colectiva con perspectiva de género para visibilizar y reconocer social y económicamente su labor.

Dicha estrategia incluyó la elaboración de fichas descriptivas de las actividades productivas, su difusión mediante redes sociales, carteles, infografías y videos, así como la comercialización de productos, lo que derivó en la consolidación de una cooperativa que, bajo una visión de economía social y solidaria, permitió formalizar su trabajo y fortalecer su reconocimiento comunitario.

Finalmente, en la conferencia “Mujeres en el espacio público en Texcoco: Emprendimiento y economía feminista”, Velázquez Martínez y Godínez Montoya expusieron los resultados de una investigación cualitativa —realizada en colaboración con Gregoria Rodríguez Muñoz— desarrollada en Texcoco, municipio donde predomina el sector terciario, particularmente el comercio y los servicios.