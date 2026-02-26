Resistencias profundas entre aliados a la electoral de Sheinbaum

TRAS LA PUERTA DEL PODER. Roberto Vizcaíno

Claudia Sheinbaum y sus alfiles de Morena y de la 4T van, desde este próximo lunes, a usar todas sus argucias y poder para obtener -como sea- los votos de mayoría calificada (dos terceras partes en cada cámara) de entre sus aliados PT y Verde para aprobar una reforma electoral y política que es rechazada y repudiada por petistas y verdes, el conjunto de la oposición e importantes sectores de la población.

Todo será -a partir de entonces- cuestión de números, y estos no les dan hoy para sacar adelante esta reforma. De no conseguirlo, como parece ocurrirá, sería la cuarta vez que lo intentan y no lo logran.

Está en juego mantener instituciones y normas democráticas -como el INE, Oples, Tribunales electorales, senadores y diputados pluris, el financiamiento público a partidos y elecciones- que de alguna forma todavía pueden garantizar elecciones viables para el ascenso de la oposición. Para impedir el triunfo de un sistema autocrático en el que ya no se pueda ganar por la vía del voto ciudadano a Morena y la 4T.

El abierto rechazo a esta reforma por algunos senadores y diputados del PT y Verde alientan la esperanza de lo que sería la cuarta derrota legislativa de esta reforma.

Entre ellos sobresale el caso la senadora, ahora del PT, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, quien estos días ha considerado esta reforma como “fuera de toda realidad”.

Nieta de Maximino Ávila Camacho, Yeidckol Polevnsky Gurwitz nació en la Ciudad de México como Citlali del Carmen Ibáñez Camach, Citlali Ibáñez Ávila o Citlali Ibáñez Camacho el 25 de enero de 1958 y transita una vida complicada en la que ha logrado sobresalir y ser una empresaria que alcanzó la presidencia de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, para luego ingresar en la política y, muy cobijada y apoyada por Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ser lanzada por el PRD a la gubernatura del Estado de México en 2005 como contendiente del priista Enrique Peña Nieto y contra Rubén Mendoza Ayala, candidato del PAN.

A partir de entonces estuvo muy cerca de López Obrador hasta ser presidenta de Morena, desde 2017 hasta 2021.

En 2024 intentó ser precandidata de Morena a la Presidencia de la República, y fue simplemente ignorada por AMLO, dejando así atrás años de ser una de sus preferidas. Muy dolida, resentida, se refugió en el PT del cual es hoy senadora y un voto esencial para que Claudia Sheinbaum y su ex líder tabasqueño logren aprobar la reforma electoral.

Hoy, desde ese resentimiento, dice de la iniciativa de reforma electoral:

“Imagínense, un (candidato a) diputado de mayoría va a hacer campaña en un distrito electoral y un pluri en cinco estados, en 40 distritos, pues la verdad, y sin recursos porque él no va a tener recursos, creo que está fuera de toda realidad, así creo que no es el tema lógico”, detalló.

Respecto a la propuesta de eliminar la Lista Nacional de plurinominales en el Senado, la senadora Polevnsky la consideró igualmente inviable y pidió replantear un método de elección.

“En el caso del Senado, yo creo que no se deben eliminar (a los pluris)… sí se deben plantear perfiles de elección, de selección, eso yo creo que sería positivo. Cuando yo fui senadora, yo fui senadora de mayoría en 2006-2012, como la senadora más votada en la historia, por el Estado de México, era muy impresionante porque en ese entonces tenías recursos para hacer gestión, hoy no tienes nada,

“Pero yo decía: somos ¿cuántos senadores del Estado de México?, éramos tres, mayoría y primera minoría, éramos básicamente los dos de mayoría y el de primera minoría, tres; y Zacatecas, que era un estado mucho más chiquito, tenía cinco, cinco, y teníamos los mismos recursos para Zacatecas que para el Estado de México”, explicó para descalificar a esta iniciativa de reforma electoral en curso.

La ola en contra

Su compañero dentro del Partido del Trabajo, el diputado y coordinador de su bancada en San Lázaro, Reginaldo Sandoval, cuestiona a su vez el por qué la presidenta Sheinbaum y su régimen de la 4T intentan imponer esta reforma electoral y política si, junto a sus aliados del PT y del Verde, ya cuentan con mayorías en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial, ¿para qué quieren más?

Uno más, el senador del Verde, Luis Armando Melgar, adelanta que votará en contra de la propuesta y que sabe que quizá la mitad de los 14 senadores del Verde igualmente la rechazarán.

En este mismo sentido, se pronunciarán la mayoría de los senadores y diputados federales del PAN, PRI y MC.

A pesar de esto y muchísimo más en contra, la mandataria y su régimen buscarán -a partir del lunes- sacar delante su reforma electoral y política.

