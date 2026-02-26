Yucatán, sede del Congreso Mundial Brahman 2026

El Gobernador Joaquín Díaz Mena anunció que la entidad será sede del Congreso Mundial Brahman 2026, evento de alcance internacional que posicionará a Yucatán y México como referentes globales en genética bovina y producción ganadera.

El Congreso, que se realizará del 10 al 15 de noviembre en la capital yucateca, generará una derrama económica estimada entre 80 y 100 millones de pesos, impulsando la ocupación hotelera, los servicios turísticos, el comercio y la proveeduría local.

El Gobernador Joaquín Díaz Mena anunció que Yucatán será sede del Congreso Mundial Brahman 2026, evento de alcance internacional que reunirá en Mérida a criadores, productores, especialistas e inversionistas del sector pecuario provenientes de diversos países, con lo que se consolidará a México como referente global en genética bovina y producción ganadera.

Se estima que este encuentro generará una derrama económica de entre 80 y 100 millones de pesos, con impacto directo en la ocupación hotelera, el sector restaurantero, los servicios turísticos, el transporte, el comercio y la contratación de proveedores locales, fortaleciendo la economía regional y ampliando las oportunidades para empresas y trabajadores yucatecos.

El anuncio oficial se realizó en la Representación del Gobierno del Estado de Yucatán en la Ciudad de México, donde Díaz Mena informó que el Congreso se llevará a cabo del 10 al 15 de noviembre de 2026 en Mérida, junto con la 29.ª Exposición Nacional Brahman, como parte de la tradicional Feria Internacional de Yucatán Xmatkuil.

“La coordinación entre el Gobierno de México y el Gobierno del Estado permite que eventos de esta magnitud se concreten con organización, visión estratégica y resultados. En noviembre de 2026, el mundo Brahman estará en Yucatán y nuestro estado responderá con capacidad, orden y liderazgo”, afirmó el Gobernador.

De acuerdo con lo programado, la promoción internacional del evento iniciará en marzo de 2026, durante la reunión del Consejo de la Federación Internacional Brahman en Houston, donde se presentará oficialmente a Yucatán como sede ante representantes del sector ganadero mundial.

Díaz Mena señaló que esta designación representa un reconocimiento internacional a la capacidad productiva, organizativa y técnica de Yucatán.

Añadió que la ganadería es parte esencial de la identidad productiva del estado, que hoy muestra avances claros en mejoramiento genético, profesionalización del campo y vinculación con mercados nacionales e internacionales.

Con este evento, Yucatán consolida su posicionamiento como punto de encuentro global para el desarrollo agropecuario, la innovación productiva y la inversión, además de generar beneficios económicos, turísticos y comerciales para la región y para México.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Rural, Edgardo Medina Rodríguez, destacó que el Congreso Mundial Brahman es el foro internacional más importante de esta raza bovina y que su realización en Yucatán permitirá a los productores locales acceder a conocimientos de vanguardia en genética, sanidad y tecnología aplicada a la producción ganadera.

Asimismo, señaló que este encuentro facilitará el intercambio directo con especialistas y criadores de distintos países, fortaleciendo la competitividad del sector en el estado y consolidando a Yucatán y a México como referentes en la ganadería bovina a nivel internacional.

“Para nosotros es fundamental que los productores yucatecos se mantengan en contacto con especialistas de éxito en producción, conservación y prevención de enfermedades; así podrán prepararse mejor y conocer las tecnologías de punta utilizadas internacionalmente para la cría de ganado Brahman”, apuntó.

A su vez, el presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú, Óscar Thomas Obregón, afirmó que ser sede del Congreso Mundial Brahman 2026 representa para México un reconocimiento internacional que valida al país como referente en la cría y mejoramiento genético de esta raza bovina.

Destacó que se trata de una plataforma estratégica para elevar la competitividad, visibilidad y desarrollo del sector ganadero nacional. Además, remarcó que la raza Brahman es la de mayor distribución a nivel mundial, con presencia en más de 55 países, y es considerada cosmopolita por su capacidad de adaptación a diversos entornos.

Aunado a ello, es pilar de la producción de carne en regiones tropicales y subtropicales gracias a su resistencia al calor y a los parásitos, características que la consolidan como una raza global.

Señaló que el Congreso —que se realiza desde 1982 de manera bianual— abre oportunidades comerciales, facilita el acceso a mercados internacionales y promueve el intercambio de avances en genética, sanidad y manejo.

México será sede por tercera ocasión y Yucatán por segunda vez, con la participación de criadores y especialistas de países como Australia, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, India, Nicaragua, Paraguay, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Sudáfrica, fortaleciendo así los lazos internacionales del sector.

En su intervención, el representante del Gobierno del Estado de Yucatán en la Ciudad de México, Víctor José López Martínez, afirmó que desde esa oficina se asumirá un papel activo en la proyección del evento a nivel nacional e internacional, al impulsar una estrategia de promoción articulada con asociaciones, productores, inversionistas y aliados estratégicos para maximizar el alcance y los beneficios del Congreso.

Destacó que el Congreso Mundial Brahman 2026 será más que un encuentro sectorial, al convertirse en una plataforma para fortalecer relaciones comerciales, atraer inversión, generar transferencia de conocimiento y consolidar a Yucatán como referente en sostenibilidad y productividad pecuaria a nivel global.

Al anuncio también asistieron el director general del Instituto Promotor de Ferias de Yucatán, Alberto Basulto Soberanis; el presidente de la Asociación de Criadores de Ganado de Registro de Yucatán, Manuel Medina Castro; el titular de la Secretaría de Economía y Trabajo, Ermilo Barrera Novelo; y el secretario de Fomento Turístico, Darío Flota Ocampo.