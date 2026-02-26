Benditas encuestas

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Las benditas encuestas no son reflejo de lo que se vive en el país, pero sirven para mostrar una realidad inexistente.

Se recurre a ellas cuando sucede un incidente de todo tipo que ponga en riesgo la popularidad de un político en activo.

No siempre dicen la verdad, pero fortalecen el ego, como da cuenta la reciente, levantada sobre la imagen presidencial, después de los hechos de Tapalpa que dejaron un saldo rojo y económico alto, pero reafirmó la popularidad de la Presidenta Sheinbaum.

De acuerdo con dicha encuesta levantada por de las Heras, en el ánimo de la población queda clavada la fecha de 22 de febrero como el parteaguas en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Y aunque esa casa encuestadora es de las más acertadas, no todas aportan datos reales que confirmen sus números.

Durante la pasada campaña presidencial algunas encuestadoras daban cifras cercanas entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, aunque la realidad nos mostró lo equivocadas que estaban.

Sin embargo, esas casas encuestadoras que se equivocan en una elección siguen siendo recurrentes en las necesidades de los políticos.

Muchas han desaparecido y otras más irrumpieron en el mercado por la abundante clientela que requiere de sus servicios.

Hay las de casa, identificadas con un partido o con un gobierno y aquellas que dicen ser independientes, aunque no lo sean.

Pocas son las se salvan de la quema, lo que no significa que sus equivocaciones las releguen.

La realidad de estas casas encuestadoras es que son un magnífico negocio y muchos de sus propietarios son políticos en receso o todavía con aspiraciones que usan este recurso para afianzar su futuro.

Hay quienes afirman que el lema de las casas encuestadoras es estoy a su servicio, con qué porcentajes la quiere.

Dentro de este mundo de las casas encuestadoras no todo es fraude, ya que existen algunas con la capacitación necesaria para evaluar realmente las cosas que les son pedidas, sin caer en los abusos de otras más.

La elección del próximo año con el relevo de la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, 30 congresos locales, las alcaldías de la CDMX y miles en el país, es un bocado delicioso que las casas encuestadoras están esperando, ya que es su época de bonanza cada tres años.

Veremos si el comportamiento de las mismas será acorde a la información que requiere la población o las de siempre se pondrán a las órdenes de don dinero.

Como siempre, el partido o la administración que obtiene resultados ventajosos lo festeja y los difunde con la alegría que les da sentirse amados y reconocidos por el pueblo.

********

Sigue el registro de los candidatos a encabezar la Auditoría Superior de la Federación y ahora se inscribió el titular del Instituto Nacional de Administración Pública, Luis Martínez Anzures, quien cuenta con un extenso currículo… La Presidenta Claudia Sheinbaum pidió al gobierno estadounidense disminuir el tráfico de armas hacia México. Nosotros ya paramos el fentanilo, dijo… Patrocinio Cisneros, ex secretario de Gobierno de Veracruz, dejó sus asesorías en Yucatán y retornó a tierras jarochas en busca de ser candidato el próximo año… La contienda por el gobierno de Zacatecas toma sabor con la reincorporación de Arturo Nahle al PRI. Disputará la candidatura a gobernador con Adolfo “Fito” Bonilla y Claudia Anaya.

