En apariencia, el PT mantiene oposición a la reforma electoral impulsada por Morena

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

“¡No permitiremos ningún retroceso democrático en México!”.

Lo anterior lo afirmó el dirigente nacional -sus críticos dicen que es el propietario- del Partido del Trabajo (PT), el senador Alberto Anaya Gutiérrez, en relación con la iniciativa de la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo de reforma electoral que incluye reducir el número de senadores mediante la eliminación 32 de ellos por la vía plurinominal, así como modificar la forma como se asignan las diputaciones federales plurinominales.

Ambas propuestas, así como la reducción del presupuesto para los organismos electorales (INE y TEPJF) y para los partidos políticos, han generado desacuerdos inclusive dentro de la coalición gobernante, que comprende a Morena y sus “satélites”, del PVEM y, en este caso, al PT.

“¡Decimos no al regreso del viejo partido de Estado que dominó México de 1929 a 2018!”, expresó el dirigente, quien agregó: «lucharemos por preservar la pluralidad política y evitar la desaparición del sistema de partidos en nuestro país”.

En un comunicado, el por tercera ocasión senador y diputado federal cuatro veces, agregó que los espacios democráticos que las izquierdas lograron conquistar con las reformas de 1977 y 1996, y los cuales definió como un “fruto de innumerables luchas, represiones, encarcelamientos, desapariciones e incluso levantamientos armados”, obligan a esta fuerza política a “mantener con dignidad y congruencia nuestra postura”.

Además, afirmó que el PT se mantendrá firme en la defensa de las banderas de la Cuarta Transformación junto con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como en la lucha por las mejores causas del pueblo mexicano.

“El compromiso del Partido del Trabajo es inquebrantable. En este momento crucial de nuestra historia, reafirmamos nuestra dedicación a la lucha por la justicia social, la democracia y el bienestar del pueblo mexicano. La defensa de nuestros principios y valores es lo que nos guía y motiva. Continuaremos trabajando convencidos de que un México más justo y plural es posible”, dijo el petista, a quien se ha ligado a los hermanos Salinas de Gortari, Raúl y Carlos, a quienes se supone ligados en su juventud a organizaciones populares como el Comité de Defensa Popular de Durango.

En la actualidad, han surgido denuncias en el sentido de que, además del financiamiento público que reciben todos los partidos con registro oficial, el PT tiene otra fuente de ingresos en una partida oficial destinada a los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) que dirige la esposa de Anaya, Guadalupe Rodríguez Martínez.

Al respecto, el senador Anaya aseveró que los 81 Cendis impulsados por esta fuerza política, y que se localizan en 15 estados, son instituciones públicas cuyos recursos son administrados tanto por el gobierno federal como por los gobiernos estatales.

De acuerdo con una nota publicada por el portal La Política on Line, los Cendi (Centro de Desarrollo Infantil) son una institución que ofrece cuidado, educación y desarrollo integral a niños pequeños (desde lactantes hasta preescolares, aproximadamente 45 días a 6 años), especialmente para hijos de trabajadores.

“Estos centros están adscritos a Autoridad Educativa Federal (AEFCM) y proporcionan servicios de nutrición, salud, atención psicológica, actividades educativas y recreativas en horarios diversos. Funcionan bajo modelos públicos, privados o mixtos, buscando garantizar los derechos de la niñez mediante programas que cubren aspectos físicos, cognitivos y sociales”.

A finales del anterior febrero, sostiene la nota, “el gobierno federal publicó las reglas para la operación de los Cendis, los cuales -detalle no menor- dirige en 15 estados la diputada del PT en el Congreso de Nuevo León, Guadalupe Rodríguez Martínez, esposa de Beto Anaya.

En seguida viene lo sobresaliente: “para este año el gobierno federal asignó 828 millones de pesos a los Cendis, de los cuales cada Centro de Atención Infantil recibiría 2 millones de pesos. «Los Cendis no deben ser una moneda de cambio», atajó Guadalupe Rodríguez, directora general de los Cendis.

De no ocurrir cambios de última hora, es de suponer que la iniciativa presidencial de reforma electoral será empezada a revisar en la presente semana, previsiblemente en la Cámara de Diputados. Allí se verá si para el PT son más importantes su financiamiento público y la forma de asignar los legisladores de representación proporcional o los recursos destinados a los cendis conducidos por la esposa de su dirigente nacional.

Volver al federalismo o continuar con el disfrazado centralismo

Desde el nacimiento de México como país, la principal diferencia entre las diferentes corrientes políticas, el principal punto a dirimir consistía en decidir si se elegía un sistema federal o centralista.

Ganaron los partidarios del federalismo, aunque en la práctica el país se rige por un sistema central de gobierno y la llamada Cuarta Transformación parece esforzarse por fortalecerlo.

Por eso resulta notable que alcaldes de las ciudades capitales de los estados del país se reunieron para demandar una mayor coordinación con el gobierno federal, los gobiernos estatales, la iniciativa privada y la sociedad en general para hacerle frente a la inseguridad.

Al asumir la presidencia de la Asociación de Ciudades Capitales de México (ACCM), el alcalde de Saltillo, Coahuila, Javier Díaz González, destacó que el desarrollo económico, el impulso a la tecnología y, de manera prioritaria, la seguridad, demandan alianzas sólidas entre instituciones y órdenes de gobierno. “Solo así podremos ofrecer a la ciudadanía las condiciones necesarias para avanzar al siguiente nivel de bienestar y competitividad”.

Durante la XVI Sesión Plenaria de este organismo celebrado en la Ciudad de México, se formalizó el cambio de presidencia del organismo, así como la entrega del Distintivo ACCM a la Excelencia Municipal 2025, en su segunda edición.

Con la presencia del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, quien acudió como uno de los fundadores de este organismo, Javier Díaz González, presidente municipal de Saltillo, asumió la presidencia de la ACCM y destacó que la seguridad es la prioridad de sus integrantes porque “la seguridad no se politiza ni se regatea; no tiene colores partidistas. Es, y debe ser, la prioridad de prioridades”

Por ello dijo que durante su gestión impulsará una agenda amplia de coordinación institucional y cercanía con la iniciativa privada y la sociedad civil para fortalecer la seguridad, elevar la competitividad, aprovechar la tecnología, promover el desarrollo humano e innovar en los servicios públicos, dejando bases sólidas para las próximas generaciones.

“La coordinación, el diseño estratégico y el trabajo sostenido con visión de largo plazo deben traducirse en una mejor calidad de vida para quienes habitan las capitales del país. La Asociación de Ciudades Capitales de México está lista para dar un paso adelante y trabajar todos los días, con responsabilidad y compromiso, por amor a México”

En conferencia de prensa, los integrantes de la Asociación hicieron un público reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como al secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, por el operativo implementado en el cual fue abatido el capo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Rubén Nemesio Oceguera, alias “El Mencho”.

El reconocimiento se extiende al Gabinete de Seguridad y, de manera especial, a nuestras fuerzas armadas, orgullo de la nación, precisaron los alcaldes.

“A nombre de las y los presidentes municipales que integran la Asociación, se expresa el más sentido pésame y reconocimiento a las familias y compañeros de los elementos caídos en el cumplimiento de su deber. Su valentía y lealtad a la patria merecen respeto y memoria permanente”.

Además, se entregó el Distintivo ACCM a la Excelencia Municipal 2025.

Este reconocimiento se ha consolidado como uno de los distintivos municipalistas más relevantes del país, al premiar a los gobiernos municipales de las capitales de México que implementan políticas públicas con impacto positivo en sus comunidades.