Horacio Duarte Olivares se reúne con integrantes del PT, acuerdan impulsar transformación mexiquense

La bancada petista coincide y respalda el liderazgo y proyecto de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez

Toluca, Estado de México.- Con el objetivo de coordinar la transformación mexiquense con las diferentes fuerzas partidistas, Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno mantuvo una reunión de trabajo con el diputado Oscar González Yáñez, Coordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso local.

“Dialogamos sobre la transformación que en nuestra entidad está realizando nuestra gobernadora Delfina Gómez Álvarez y coincidimos en continuar impulsando el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, con bienestar para las y los mexiquenses”, señaló Duarte Olivares en sus redes sociales.

Además, dialogó con la diputada Anaí Esparza y los diputados Issac Josué Hernández y Ernesto Santillán, quienes integran la bancada petista en el Congreso local con quienes mencionó está haciendo equipo.

Duarte Olivares, explicó en sus redes sociales que, la bancada del PT coincide y respalda el liderazgo y proyecto de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Dicha reunión, se suma a las que Duarte Olivares ha establecido durante enero y febrero con diferentes actores políticos, reflejando la suma de esfuerzos en el proyecto de transformación de la Gobernadora Delfina Gómez.