En 2 años de gobierno, Isaac Montoya supera inversión en obras en Naucalpan

De casi 7 mil mdp, presupuesto para este año

Naucalpan, Méx.- El alcalde Isaac Montoya destacó que para este ejercicio 2026 se proyectan por primera vez en la historia de Naucalpan casi 7 mil mdp, que se traducirán en obra pública, a la vez que en dos años de esta administración, se superará por mucho lo que se invirtió en el capítulo 6000 en dos administraciones pasadas.

Acompañado de los subdirectores de Ingresos y Egresos, señaló que históricamente Naucalpan tendrá un presupuesto de 6 mil 949 millones 821 mil 067 pesos, lo que es una gran noticia para las y los vecinos naucalpenses, porque se traducirá en obra pública, a la vez que presentó la evolución del presupuesto, en un comparativo del Capítulo 6000 desde 2019 al 2026.

Montoya Márquez subrayó porque este es el año de las obras para el país, para el Estado de México y para Naucalpan. Aunado a ello, refirió que Naucalpan seguirá trabajando en recuperar la paz y la tranquilidad, seguir impulsando la política de seguridad, planteada por la Presidenta de la República, que se sostiene en la atención de las causas que generan la violencia.

Isaac Montoya detalló que gráficamente se puede ver el incremento en el presupuesto de egresos que, en 2025 fue cercano a los 6 mil y en este 2026, se proyecta cercano a los 7 mil mdp. Y las obras públicas, además se suman las sinergias que se han logrado con el Gobierno del Estado, con la Conagua, con la propia Federación, como la Universidad Nacional Rosario Castellanos, la rehabilitación del Periférico Norte y el Mexicable.

Estas obras históricas llegan a superar en algunos casos 300 millones en inversiones que ha hecho la Conagua para el Río Hondo, detalló el Alcalde, los muros de gavión, intervenciones que permiten generar tranquilidad a las comunidades, como la intervención en la Presa Los Cuartos, en la Presa Totolica, en el Río Totolinga, han hecho una labor destacada. Además se están llevando a cabo 11 obras a través del Prodder.