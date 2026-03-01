Vigilaremos una aplicación correcta del presupuesto de Atizapán: Leylany Richard

“Atenta a cualquier omisión”

Atizapán de Zaragoza, Méx.- “Pese a presiones, ignorancia a la exigencia de expedientes, oficios, y rechazo generalizado (en todos los aspectos) hacia mí persona, seguiré ejerciendo mi responsabilidad como segunda síndico municipal. Estaré muy atenta a que la aplicación del presupuesto que votaron a ciegas, se aplique correctamente”.

Así lo expresó Leylany Richard, representante popular de Morena, luego de destacar qué “estaré muy atenta a qué se aplique correctamente el presupuesto que a ciegas aprobaron. No permitiré que se atente contra las familias atizapenses”, dijo.

Por otra parte, Leylany Richard aseguró que como segunda síndico, tiene la obligación de estar atenta de cualquier acto u omisión que incumpla los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia de la administración que encabeza el alcalde Pedro Rodríguez.

“Vamos a seguir recorriendo colonias y todas sus calles, para escuchar y atender las necesidades y demandas de la ciudadanía, pues tienen en mí a una verdadera aliada”, aseguró.

Finalmente, la segunda síndico reiteró su compromiso de seguir trabajando 24/ y velar por las familias de Atizapán de Zaragoza, tal y como lo ha hecho desde que asumió el cargo como representante popular de Morena.