Tlalnepantla refuerza movilidad con Operativo Liberación de Vialidades

Tlalnepantla, Méx.- El gobierno de Raciel Pérez Cruz, reafirmó su compromiso con el ordenamiento urbano y la seguridad vial a través de la implementación estratégica del operativo «Liberación de Vialidades». Estas acciones, coordinadas por la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana, tienen como objetivo principal garantizar el derecho al libre tránsito de los peatones y agilizar el flujo vehicular en los puntos de mayor conflicto en la demarcación. Las labores se centraron en zonas clave como la colonia La Romana, las inmediaciones del Rastro y el cruce de Lerma con Toltecas en el área de abarroteras, donde históricamente se ha reportado la presencia de obstáculos en la vía pública.

En un esfuerzo interinstitucional, se contó con la participación activa de distintas áreas de la actual administración, quienes aportaron una cuadrilla de 10 elementos apoyados por dos grúas y un vehículo tipo estaquita.