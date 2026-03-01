Clara Brugada entrega obras para transformar pueblos en Azcapotzalco

Con mejor iluminación e infraestructura infantil

Se instalaron mil 265 luminarias en 175 calles para mejorar la seguridad en las colonias

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, recorrió las colonias Santa Bárbara, San Andrés y Santa Catarina, en Azcapotzalco, como parte de un ejercicio de rendición de cuentas y entrega de obras comprometidas hace un año, para responder a las necesidades ciudadanas recabadas a través del programa Casa por Casa.

Durante el acto, la mandataria capitalina destacó la entrega de calles iluminadas en los pueblos de Santa Bárbara, San Andrés y Santa Catarina, así como en la Unidad Habitacional Ferrería, además de la puesta en marcha de un Camino de Mujeres Libres y Seguras, en la calle Papaloapan, dirigido principalmente a niñas, niños y mujeres, al subrayar que “si una niña se siente segura al caminar por estas calles, toda la comunidad se sentirá segura”.

Brugada Molina presentó la transformación del Parque del Estudiante en un Parque Alegría y la renovación de 12 escuelas de nivel básico, esto como parte de las obras que beneficiarán, principalmente, a niñas y niños de estas comunidades.

Asimismo, la titular del Ejecutivo local inauguró un poste con mensajes para las infancias con leyendas como: «la diversidad nos enriquece desde pequeños», «No me definas que aún tengo tiempo para saber quién quiero ser», «Cuidar a las infancias es construir un mundo con justicia», «Todas las infancias merecen respeto», «La escuela debe de ser un espacio seguro para todas las infancias», «Siempre es un buen día para experimentar e inventar», «La amistad no tiene género», entre otras.

En el rubro de obra pública y bienestar social, adelantó que está próxima a inaugurarse la Utopía del Deportivo Ceylán, que ofrecerá, entre otras cosas, servicios gratuitos, alberca semiolímpica, espacios deportivos, pista de trote y áreas de recreación y cuidados.

Asimismo, anunció la construcción de una segunda Utopía en el Deportivo Xochinahuac, la cual contará con Centro de Cuidados Infantiles, Casa de Día para personas mayores, centro de rehabilitación, comedor comunitario, consultorios médicos y espacios para talleres y actividades.

Ante las y los vecinos presentes, Clara Brugada informó acerca de los avances en materia de seguridad y refirió que en la demarcación se registró una reducción de 32 por ciento en delitos de alto impacto de enero de 2025 al de este año. Al respecto, destacó la coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Brugada Molina sostuvo que la capital registra actualmente el nivel más bajo de homicidios en décadas y afirmó que la prioridad es que la población perciba esta mejora: “No debemos tener miedo; esta ciudad cada vez tiene mejores condiciones de seguridad”.

Brugada Molina recordó que en la alcaldía se han habilitado ocho Caminos Seguros que suman 30 kilómetros; rehabilitado dos Parques Alegría; instalado módulos de vigilancia; renovado 31 planteles educativos; y realizado 70 obras públicas de distintos tamaños, además de acciones en mercados, canchas deportivas y espacios comunitarios como parte de una política presupuestal enfocada en atender demandas históricas de la población.

En un recorrido por el nuevo Camino Seguro, Brugada Molina propuso transformar la calle Papaloapan en una ludicalle de 16:00 a 18:00 horas, una iniciativa que permita realizar actividades dirigidas a las infancias en este lapso.

Al tomar la palabra, el titular de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto Luviano, informó que como parte del programa Obras son Amores para la Transformación, se realizaron 21 intervenciones para mejorar la seguridad y el entorno urbano de los pueblos Santa Bárbara, San Andrés, Santa Catarina, el barrio San Andrés y la Unidad Habitacional Ferrería, en beneficio a más de 27 mil personas.

Basulto Luviano detalló que se realizó la instalación de mil 265 nuevas luminarias como parte de la estrategia Ciudad Iluminada, abarcando 175 calles y 133 zonas áreas a lo largo de 32 km, incluyendo 14 postes con pantalla LED y 14 superpostes con cuatro reflectores cada uno.

Asimismo, indicó que se llevó a cabo la intervención en 1.7 km de vialidades prioritarias de la zona, con la construcción de un sendero Camina Libre, Camina Segura, donde se colocaron 62 luminarias tipo LED, lo que significó el fortalecimiento de la seguridad de más de 16 mil personas.

En el Camino Seguro en la calle Papaloapan se plasmó la figura de Lola Cueto (María Dolores Velázquez Rivas 1897-1978), artista originaria de Azcapotzalco, primera mujer en estudiar en la academia de San Carlos, quien fue marionetista, realizó trabajos en pintura, grabado y de dramaturgia para las infancias y teatro guiñol. Una segunda obra plástica representó el trabajo de la mujer trabajadora en las fábricas de la alcaldía, que se creía era una labor sólo para hombres.

Sobre la transformación del entorno urbano, Basulto Luviano detalló que se intervinieron más de mil 896 metros cuadrados del Parque del Estudiante con el programa Parques Alegría, donde construyeron cuatro módulos de atención, rehabilitación de juegos infantiles y ejercitadores, renovación de las áreas verdes, andadores y mobiliario urbano.

Respecto al programa 1, 2, 3 por Mi Escuela, refirió que se llevó a cabo el mantenimiento de 12 planteles educativos de la zona, con la rehabilitación de sanitarios, instalaciones eléctricas, impermeabilización, colocación de luminarias, aplicación de pintura, en beneficio de más de 2 mil 735 alumnos. Las escuelas secundarias ya cuentan con aulas Mixtli Digital y en tres primarias se implementa el programa Do, Re, Mi, Fa, Sol.