Fortalece CDMX presencia internacional en Colombia con nuevas rutas aéreas y alianzas

Lanzamiento de su guía en Bloomberg Connects

En el marco de la Vitrina Turística de ANATO 2026, la Ciudad de México consolidó su posicionamiento internacional con una agenda estratégica enfocada en fortalecer la conectividad aérea, ampliar su oferta cultural y potenciar la innovación digital como herramientas clave para el crecimiento turístico rumbo a 2026.

La delegación de la Ciudad de México está conformada por más de 10 asociaciones de los principales tour operadores de la capital, quienes participarán activamente en las mesas de trabajo los días 25, 26 y 27 de febrero, con el objetivo de concretar alianzas comerciales y generar negocios que permitan exponenciar el turismo hacia la Ciudad de México desde el mercado colombiano.

Nuevas rutas aéreas fortalecen la conectividad

Durante el corte de listón del Pabellón de la Ciudad de México, la Secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, anunció junto con Viva Aerobus la apertura de dos nuevas rutas directas:

– Medellín – AIFA

– Cartagena – AIFA

Estas nuevas conexiones fortalecen el flujo turístico y de negocios entre Colombia y la capital mexicana, particularmente en el contexto de los cinco partidos internacionales que se celebrarán en la Ciudad de México en 2026.

Impulso al producto cultural: Casa Roja–Casa Kahlo

El Director General del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, Carlos Martínez Velázquez, encabezó la firma de una carta de intención con Vive Frida y OMEXTUR para posicionar el nuevo producto estrella vinculado al legado de Frida Kahlo: Casa Roja – Casa Kahlo.

Este nuevo espacio ampliará la experiencia cultural en Coyoacán y se proyecta como uno de los grandes atractivos turísticos de cara al 2026. El producto contempla recorridos especializados, experiencias curatoriales sobre la vida y obra de Frida Kahlo, contextualización histórica y actividades culturales complementarias que enriquecerán la estancia de visitantes nacionales e internacionales.

Lanzamiento oficial de la guía CDMX en Bloomberg Connects

En el marco de la feria de ANATO, se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la guía de la Ciudad de México en la plataforma Bloomberg Connects, una herramienta digital gratuita y de alcance global.

La guía integra siete recorridos temáticos y 190 sitios de interés, que incluyen fotografías, audios explicativos, descripciones detalladas y consejos prácticos para el visitante. La plataforma se mantendrá en constante actualización conforme se integren nuevos recintos y experiencias, reforzando el posicionamiento de la capital como un destino innovador y conectado con las tendencias digitales globales.

Encuentro cultural Colombia – Ciudad de México

El día previo se realizó un Encuentro Cultural entre Colombia y la Ciudad de México, con la finalidad de presentar el destino ante tour operadores colombianos y fortalecer vínculos comerciales y culturales. En el primer día se registraron mil 188 citas de negocios.

La delegación capitalina estuvo acompañada por una destacada representación cultural que incluyó al Charro González, los luchadores del CMLL Zanelly y Dragon, así como la representación de Frida Kahlo, proyectando la identidad, tradición y diversidad cultural de la capital mexicana ante el mercado colombiano. En un evento organizado junto con la Alcaldia de Cali, Aeromexico, Grupo Posadas, Vive Frida y Omextur.

Asimismo, el pabellón se llenó de energía con la participación de sonideros tradicionales del Peñón de los Baños, reforzando la imagen vibrante y auténtica de la Ciudad de México.

Con estas acciones, la Ciudad de México reafirma su liderazgo como destino estratégico en América Latina, fortaleciendo su conectividad, ampliando su oferta cultural y generando oportunidades de negocio que impulsarán el crecimiento turístico en los próximos años.