Esta semana, la gran prueba para Sergio “Checo” Pérez

Regreso a la Fórmula 1

El piloto mexicano debuta el viernes con Cadillac en el Gran Premio de Australia

Vuelve este fin de semana el Gran Circo del automovilismo deportivo con el arranque la Temporada 2026 de la Fórmula 1, donde gran parte de las miradas se las llevará el debut de Cadillac Formula 1 Team, la onceava escudería que competirá en la máxima categoría.

El nuevo equipo estadounidense cuenta con dos experimentados en la F1, el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez y el finlandés Valtteri Bottas. El primer reto para el equipo será el Gran Premio de Australia, luego de tres jornadas turbulentas de prácticas en Barcelona y Bahréin.

El circuito callejero de Albert Park en Melbourne, Australia representa un reto significativo para las escuderías de la Fórmula 1, principalmente porque es un trazado muy especial, con una combinación de circuito callejero y circuito permanente, así como el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Con ello, Cadillac deberá llevar al máximo a su equipo con el equilibrio en la configuración del monoplaza. Lo anterior, porque es una pista que se utiliza muy poco durante el año lo que provoca un asfalto inicialmente sucio y resbaladizo, mejorando el agarre a medida que avanza el fin de semana.

Por otra parte, el circuito de Albert Park presiona a las escuderías para llevar los frenos y potencia al límite donde combina tramos de alta velocidad con fuertes frenadas, lo que somete a los frenos a un alto estrés, exigiendo un equilibrio preciso.

¿Cadillac está listo?

La escudería estadounidense se enfrentará al mayor reto de su carrera, pues el equipo ya ha tenido experiencia en otras categorías como las 24 horas de Le Mans o el Rolex 24 en Daytona así como en los IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

De tal manera que Cadillac se está preparando para su esperado debut en la temporada 2026 en el Gran Premio de Australia que arranca el próximo 6 de marzo con las prácticas libres, después el 7 con la clasificación y el 8 de marzo con el Gran Premio donde todo queda atrás y las 11 escuderías lucharán por ganar el Campeonato de Constructores y Pilotos de la F1.

Test de pretemporada

Durante la sesión matutina de este 20 de febrero, Pérez terminó en el décimo puesto con un mejor tiempo de 1:40.842 tras 61 vueltas; esto significa casi 9 segundos detrás del piloto Charles Leclerc, quien firmó el mejor cronómetro en 1:31.992.

Los test de pretemporada de Bahréin se repartieron en dos tandas de tres jornadas: del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero, donde Sergio Pérez probó el coche que utilizará en la temporada 2026 de Fórmula 1.

Después de soltar el volante y entregarle el monoplaza a su coequipero, Valtteri Bottas, Checo conversó con los medios y dijo que, pese a estar tan lejos en tiempos, se siente confiado y tranquilo por el trabajo que ha hecho hasta ahora el equipo.

“Se trata de encontrar los puntos débiles. Por el momento, el equilibrio del coche se siente bien. Creo que tenemos un coche equilibrado. En cada prueba hemos mejorado bastante”, asegura el hijo de Antonio Pérez Garibay.

También se dijo consciente de que las cosas no serían fáciles al inicio, pues este es el primer año de Cadillac en la Fórmula 1, por lo que su coche está en constante desarrollo y optimización.

“Estamos haciendo muchos kilómetros, que ha sido la parte más importante para nosotros. Sabíamos que iba a ser un comienzo muy duro, pero se trata de qué tan rápido podemos desarrollarnos a partir de aquí”, agrega el piloto mexicano.

¿Cuánto tiempo le va a llevar a Cadillac adaptarse a la Fórmula 1?

Desde hace meses, el equipo de ingenieros de Cadillac trabaja para tener un coche que compita en la Fórmula 1 al nivel de McLaren o Red Bull, que son los que dominaron en los últimos años.

El desafío aquí será desarrollar más que los equipos que tenemos delante. Ese es un desafío masivo que enfrentaremos durante el año. Se trata de sentar las bases en la primera mitad del año, para poder poner todo en el lugar correcto en el equipo y poder desarrollar el coche lo más rápido posible. Con suerte, podremos alcanzarlos pronto” es la estrategia que planea.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: «PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

«Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.