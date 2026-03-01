Atiende gobierno mexiquense causas del delito en estudiantes

Estimula hábitos saludables con “Mundialito Escolar 2026”

Toluca, Estado de México.– Actividades como el “Mundialito Escolar 2026” abonan a la atención a las causas del delito a través del deporte, que estimula la práctica de hábitos saludables y enfoca a estudiantes de primaria, secundaria y media superior que tienen el gusto por el futbol a hacer ejercicio, estudiar, bajar sus niveles de estrés y crear buenas amistades.

Uno de ellos es Alan Ramos, integrante del equipo de animación del CBT dos Lerma, afirmó, “es algo muy bueno para nosotros, nos da la sensación de que cada vez el Gobierno está más centrado en nuestro bienestar, porque siempre se preguntan, cómo vamos a sentirnos saludables, porque aquí se sabe que hay una crisis en cuestión del peso, pero esto nos ayuda a movernos, a estar siempre activos”.

Alan detalló que es una oportunidad de desestresarse, despejar su mente de malos pensamientos y tener buena compañía, “estar afuera con esta convivencia, con estos amigos, sientes que eres bueno, sientes que te libras de lo que antes te seguía demasiado, un muro que está enfrente siempre lo rompemos juntos y no solos”.

Por su parte, Arturo Cortés, capitán del equipo de futbol del CONALEP Lerma, destacó que este torneo también es una motivación para aprovechar su tiempo de forma productiva y sana, “diario después de clase nos quedamos a entrenar y pues sí sentimos ese esfuerzo entre compañeros. Tienes que llevar buenas calificaciones, si no te sacan de los clubes y depende de cada persona las ganas que le eche para permanecer en el club”.

Asegura que todas y todos tienen una gran responsabilidad con la escuela y el deporte gracias a estas dinámicas que los mantienen enfocados, en esta etapa crucial del desarrollo, para ser buenas personas y cumplir sus sueños y metas, “agradezco a la Presidenta, a la Gobernadora, por acordarse de nosotros las preparatorias en este proceso del Mundialito”.

De esta forma el Gobierno del Estado de México, en coordinación con el Gobierno federal, desarrolla estrategias para proteger a las nuevas generaciones de las malas compañías, los vicios o actividades ilícitas; prioriza la salud física y mental de las y los estudiantes; y asegura una mejor calidad de vida para las mujeres y hombres del futuro.