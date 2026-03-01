Celebran 200 representaciones de “Frida Kahlo la vida de un icono: El Musical”

Del productor de teatro, Gerardo Quiroz

Una puesta en escena que se sumerge en una experiencia multimedia inolvidable

Por: Asael Grande

El talentoso productor Gerardo Quiroz, celebró en el Teatro Centenario Coyoacán, 1 año de estreno y 200 representaciones de su actual y espectacular puesta en escena inmersiva: “Frida Kahlo la vida de un icono El Musical”, puesta en escena que se sumerge en una experiencia multimedia inolvidable, que retrata la pasión, el dolor y la vibrante alegría de la pintora mexicana Frida Kahlo.

El emblemático Teatro Centenario Coyoacán se vistió de gala este fin de semana para celebrar las primeras 200 representaciones de “Frida Kahlo, El Musical”, una puesta en escena que ha conquistado al público con su innovador formato inmersivo y conmovedora narrativa. Como invitados a develar la placa conmemorativa de 200 representaciones, estuvieron la actriz y máxima exponente de la música ranchera con 50 años de trayectoria artística, Aida Cuevas; y José Giovani Gutiérrez Aguilar, Alcalde de Coyoacán.

Previo a la función especial de esta obra musical con música en vivo y multimedia interactiva que ofrece un viaje íntimo y visualmente impactante por la vida de una de las artistas más influyentes de Latinoamérica, Frida Kahlo, ‘La Reina de la Música Ranchera’, Aida Cuevas, compartió con esta casa editorial que: “Frida Kahlo fue un icono de nuestro país, y el que me llamen a la develación de 200 representaciones, y un año ya aquí en el Teatro Centenario Coyoacán, es en verdad un agradecimiento; admiro todo de Frida Kahlo, cómo el dolor lo transformó en arte”.

Aranza destaca el arte mexicano

Para la cantante y conductora mexicana Aranza, quien desfiló por la alfombra roja de ‘Frida Kahlo, El Musical’, “Frida es un icono de nuestro país, que representa a los artistas, y a las mujeres, creo que, básicamente, ya trascendió a la personalidad de una persona, ya es una entidad, que ha llevado el nombre de México por el mundo entero, que ha llevado el nombre de México tan alto, y lo ha vuelto tan importante en el terreno del arte, que es digno de celebrarlo con una obra de teatro como ésta”.

“Frida el Musical: La vida de un Ícono” es un viaje emocional a través de la vida de esta icónica artista mexicana, narrada a través de una poderosa y conmovedora banda sonora, integrada con elementos visuales y escénicos que envuelven al público completamente: “Frida Kahlo era una mujer que amaba las artes en general, y amaba la música mexicana, nos enseñó a ser más fuertes, a no victimizarnos; era una mujer auténtica, que tanto admiramos, esta obra tiene mensajes que me gustaría que nos llevemos a nuestra vida, cumplir un año y 200 representaciones, en México es complicado, sobre todo de una obra que habla de cultura y de arte, esta obra está basada en la vida de Frida, en su diario, en sus gustos, en su amor al país, en su amor a la familia, y agradezco a nuestros invitados de esta noche”, dijo el productor, Gerardo Quiroz.

Alcalde de Coyoacán felicita a la producción

El Alcalde de Coyoacán, José Giovani Gutiérrez Aguilar, comentó: “a Gerardo Quiroz, el teatro, le apasiona, y por supuesto que lo apoyamos, porque la cultura nos da vida, nos motiva a seguir adelante, y esta puesta en escena, es magnífica, sobe el icono mundial, la mujer mexicana, más cotizada del mundo, se representa aquí en su casa, el epicentro cultural de México, que es la Alcaldía de Coyoacán, tres veces Copa del Mundo, y está aquí presente, sonando, reflejando su pasión por la vida, al ver esta obra nos enseña qué es lo que tenemos que ver, y me llena de gusto venir por primera vez a ver esta gran representación”.

Finalmente, la cantante Aida Cuevas expresó sentirse agradecida “de que me haya invitado Gerardo Quiroz, que haya pensado en mí como una de las representantes de México, la vida de Frida Kahlo, después de tantas penas y de tanto dolor, lo convirtió en arte, y eso es lo importante, llevarnos esta reflexión para salir adelante, siempre luchando por los nuestros, y sobre todo por nuestro país, en la casa de ustedes, tengo un retrato de Frida Kahlo, admiro mucho su obra, su arte, una mujer luchona, ojalá que muchas de nosotras tengamos esas agallas para seguir saliendo adelante, así que viva Frida Kahlo”.

Con un elenco conformado por Karen Espriu (Frida Kahlo), Sofía Galeana, y Frida Moreno (Frida’s adolescentes), Alejandra Monterde, Karina Armin (Ensamble), Adolfo Silva (piano y acordeón), Gonx Alcántar (vihuela y guitarra), “Frida el Musical: La vida de un Ícono”, producida y dirigida por Gerardo Quiroz, con libreto original de Samantha Salgado, y canciones originales, música y letra de Karen Espriu, es un viaje a través del tiempo, que nos hace conocer desde 1918 hasta 1954 los momentos más relevantes de una de las pintoras más importantes de Latinoamérica y la catarsis que el dolor dejó en su vida, compartiendo un gran mensaje que nos hace pensar, inspirar, reír, y llorar al conocer sus vivencias y su legado de una manera totalmente única en esta extraordinaria puesta en escena.

Frida Kahlo, El Musical: La vida de un ícono Horario: Sábados 18:00 y 20:00 horas. Domingos 18:00 horas.

Teatro Centenario Coyoacán 2

Duración aproximada: 70 minutos

Clasificación: Adolescentes y adultos

Boletos: $499 y $677. De venta en gqticket.com y taquilla.

Dramaturgia: Gerardo Quiroz y Samantha Salgado

Dirección: Gerardo Quiroz Acosta

Elenco: Karen Espriu, Frida Moreno “Momo”, Karina Amin Lozano y Ale Monterde.

