Aumentan 50 por ciento trasplantes de córneas en hospitales del ISSSTE

Realizan 117 procedimientos entre 2024 y 2025

Se trata de un procedimiento ambulatorio con alta tasa de éxito entre las y los pacientes

En el Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos, que se conmemora el 27 de febrero, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, destaca un aumento de más de 50 por ciento en los trasplantes de córneas realizados en unidades del organismo entre 2024 y 2025, al pasar de 78 a 117 en ese periodo.

Los órganos con mayor necesidad en la lista de espera, según el Centro Nacional de Trasplantes, son los riñones, córneas e hígado, de los cuales el año pasado en el ISSSTE se llevaron a cabo 222 trasplantes. En el caso de trasplantes de hígado, se reportaron 12; de riñones, 93, y 117 de córneas, realizados en 10 hospitales del Instituto ubicados en la Ciudad de México, Jalisco, Baja California, Nuevo León, Puebla, Estado de México y Michoacán.

Respecto a las córneas, tres centros médicos concentran el 78 por ciento de los procedimientos de 2025: en la Ciudad de México, el Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos”, con 64, seguido por el Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza”, con 16, y en Nuevo León, el Hospital Regional “Monterrey” con 12.

La coordinadora de Donación del HR “Lic. Adolfo López Mateos”, Melissa Díaz Mejía, explicó que, pese a las múltiples afecciones oculares, en el país la operación de córneas tiene una alta tasa de éxito entre los pacientes, ya que se trata de una intervención ambulatoria que en la mayoría de los casos representa un cambio significativo en su salud visual.

“El trasplante de córnea en México es un procedimiento con alta tasa de éxito, hasta el 80 por ciento en el primer intento. Es una de las cirugías más exitosas entre la población. Un trasplante de córnea puede restaurar la visión, reducir el dolor ocular, mejorar la apariencia de una córnea dañada o enferma”, dijo.

Asimismo, la especialista destacó el trabajo constante, interdisciplinario e institucional que se realiza en los hospitales para procurar los tejidos oculares de manera óptima y rápida, así como las actividades permanentes para fomentar la donación.

“El hospital López Mateos está en la disponibilidad de seguir disminuyendo la lista de espera para poder beneficiar a más pacientes. Se realiza un trabajo conjunto entre el servicio de Oftalmología y la Coordinación de Donación. Se cuenta con cuatro médicos especialistas en oftalmología, con alta especialidad en córnea y cirugía refractiva, y dos becarios para la alta especialidad de córnea”, agregó.

Es importante mencionar que en el tratamiento de los órganos (córneas, hígados, riñones, tejidos musculoesqueléticos, entre otros) el ISSSTE también colabora con otras instituciones del país como el Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), para asignarlos a pacientes prioritarios dentro de la lista de espera o para estudios de evaluación.

En el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, que lidera la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el ISSSTE reitera su compromiso con la cultura de la donación, a través de su difusión y el constante trabajo multilateral entre las unidades y el Cenatra, por lo que invita a la población a registrarse como donador voluntario de órganos en https://www.gob.mx/cenatra.