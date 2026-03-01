Zoé Robledo y Tereso Medina ratifican compromiso por la salud de los trabajadores cetemistas

Sesión del H. Consejo Técnico del IMSS en Michoacán

Desde Morelia, Michoacán, el H. Consejo Técnico del IMSS celebró una sesión histórica para dar la bienvenida a Tereso Medina, nuevo secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), donde se reafirmó el compromiso de estrechar los lazos de colaboración tripartita para garantizar un sistema de salud sólido y eficiente para todas las familias trabajadoras del país.

En el Centro de Datos del IMSS, ubicado en Tres Marías, se ratificaron acuerdos y proyectos estratégicos enfocados en robustecer el bienestar y los derechos de la clase trabajadora y sus familias. Con la colaboración de los sectores obrero, patronal y gubernamental, el IMSS reafirma su papel del IMSS como la institución fundamental de la seguridad social de México.

Durante su intervención, el director general del IMSS, Zoé Robledo, destacó que en 1943 el Instituto nació con un carácter tripartito, y que la representación obrera, históricamente encabezada por la CTM, ha sido parte fundamental de su Consejo Técnico.

Zoé Robledo reconoció la labor y el compromiso permanente de Carlos Aceves del Olmo, quien durante su gestión como dirigente de la CTM mantuvo una relación cercana y atenta con el Instituto.

Señaló que, con la llegada del nuevo secretario general, se fortalecerá la relación institucional en el Consejo Técnico y en los diversos órganos colegiados del IMSS, incluidos los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada en las entidades federativas, donde la representación de la CTM ha sido constante.

El titular del Seguro Social afirmó que esta presencia no es únicamente protocolaria, sino que tiene un profundo significado político e histórico para el IMSS y para el país, al tratarse de la organización sindical que ha acompañado el desarrollo de la seguridad social en México desde su fundación. En ese sentido,

reiteró la disposición del Instituto para continuar trabajando de manera coordinada en favor del desarrollo y crecimiento de la institución de seguridad social más grande de América Latina.

Por su parte, el secretario general de la CTM, Tereso Medina Ramírez, expresó su reconocimiento al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, así como a las y los integrantes del Consejo Técnico del IMSS, por la apertura y disposición al diálogo institucional con el movimiento obrero organizado.

Informó que el pasado 24 de febrero, en un ejercicio de unidad nacional, las federaciones estatales, los sindicatos nacionales de industria y de empresa, así como la estructura del Comité Nacional de la CTM, acordaron por amplia mayoría conferirle la responsabilidad de encabezar a la organización.

Medina Ramírez afirmó que en esta nueva etapa la Confederación tiene como principio fundamental poner su estructura al servicio de su razón de ser: las y los trabajadores y sus familias, porque la salud es un derecho humano, social y personal irrenunciable.

Afirmó que “es impensable” hablar de la historia de la CTM sin hablar del Seguro Social; ambas instituciones han caminado juntas en la construcción de la seguridad social en México. “Si le va bien a México, le va bien a las y los trabajadores”.

Nombramiento en la Unidad de Fiscalización y Cobranza de la Dirección de Incorporación y Recaudación

Durante la sesión, lo representantes del sector obrero, patronal y de gobierno aprobaron el nombramiento de la licenciada Rubí Nalleli Rivera Durán, como nueva titular de la Unidad de Fiscalización y Cobranza, adscrita a la Dirección de Incorporación y Recaudación.

Rivera Durán es una profesional del Derecho con Maestría en Seguridad Social y más de 15 años de trayectoria en los ámbitos de fiscalización, cobranza y afiliación, tanto en materia tributaria como de seguridad social.

Se ha desempeñado como subdelegada en el IMSS donde ha encabezado los procesos de Cobranza, Auditoría a Patrones y Afiliación-Vigencia, garantizando el cumplimiento de resoluciones emitidas por autoridades normativas y jurisdiccionales.

Ocupó cargos directivos en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), donde destacó por fortalecer el cumplimiento de obligaciones fiscales y alcanzar primeros lugares a nivel nacional en indicadores de desempeño. Su trayectoria se distingue por el liderazgo, el enfoque a resultados y un firme compromiso con la legalidad, la transparencia y el fortalecimiento institucional.