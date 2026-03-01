Llega nueva temporada de primavera a Kipling,

¡Follow your monkey!

Bajo el concepto Follow Your Monkey, Kipling pone a su icónico monkey en el centro de la temporada, inspirando a las personas a abrazar la ligereza, la diversión y ese toque de picardía que transforma lo cotidiano en aventura. La invitación es clara: seguir tu voz interior y no tomarte la vida demasiado en serio. Ya sea en escapadas rápidas o en grandes travesías, el monkey de Kipling te acompaña con esenciales para viajes de un día, fines de semana fuera o con los complementos imprescindibles para disfrutar un día de playa con estilo y practicidad.

Esta temporada, la marca presenta Jet, su nueva línea de maletas diseñada para ofrecer ligereza, funcionalidad y estilo en cada viaje. Disponible en tres tamaños —S, M y L—, Jet se adapta a distintos tipos de trayecto, desde escapadas cortas hasta viajes más largos, manteniendo el ADN práctico que distingue a Kipling.

La línea Jet combina un diseño versátil con soluciones inteligentes que facilitan el movimiento y la organización. Cada tamaño ha sido desarrollado para acompañar diferentes estilos de vida, priorizando comodidad y eficiencia en cada desplazamiento.

Dentro de la colección, Jet L destaca como la maleta ideal para viajes largos. Ligera y funcional, cuenta con un amplio compartimento principal, bolsillo interior con cierre para una mejor organización, bastón telescópico y base reforzada que aporta mayor resistencia y durabilidad. Pensada para brindar mayor tranquilidad al viajar, Jet integra un candado TSA, sumando seguridad y comodidad en cada recorrido. Cada detalle ha sido cuidadosamente diseñado para optimizar la experiencia de viaje sin dejar de lado el estilo característico de la marca.

Como parte del lanzamiento de temporada, la línea Jet se presenta en tres nuevos colores: Casual Blue, Blue on Wine y Soft Taupe C, tonalidades modernas y versátiles que complementan cualquier estilo de viaje. A la propuesta se suman también nuevos colores de temporada disponibles en los estilos favoritos de la marca, como Smooth Khaki —un café sofisticado que combina con cualquier look— y Memory Pink —un rosa fresco ideal para el día a día—.

La nueva colección Kipling Jet, en tamaños S, M y L, estará disponible esta temporada en tiendas Kipling, puntos de venta seleccionados y en línea a través de kiplingmexico.com.