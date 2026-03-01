Reconocido internacionalmente, inicia su primera gira nacional

Fernando Velasco trae ilusión a

México con ‘CREÉ – Vive la Magia’

Ofrecerá un espectáculo de gran formato que fusiona ilusión, teatro y pirotecnia

Por Arturo Arellano

Tras triunfar en escenarios internacionales y participar en producciones de Netflix y “The Tonight Show” with Jimmy Fallon, el mexicano Fernando Velasco regresa a su país para compartir su arte con el público nacional en una gira que recorrerá varias ciudades de México durante marzo de 2026.

Reconocido como una de las principales figuras del espectáculo internacional Champions of Magic, el mago presenta por primera vez en México su show en solitario “CREÉ – Vive la Magia”, una producción que redefine el concepto del ilusionismo contemporáneo.

“Desde chico soñé con traer mi magia a México y se me dio finalmente la oportunidad. Es una gira de gran calidad, una oportunidad para que la gente vea algo de nivel mundial”, expresó en entrevista con Diario Imagen.

Entre la fantasía y el riesgo

Así, el ilusionista se encuentra listo para sorprender al público mexicano con un montaje que combina escapismo, grandes ilusiones, teatro y efectos especiales en una experiencia que califica como una “película en vivo”.

“Me gusta mucho la ilusión a gran escala: desapariciones, teletransportación, levitación… incluso hago volar a un niño en el show conmigo”, contó el mago. El espectáculo incluye más de 18 personas en escena, efectos de pirotecnia, danza y una producción técnica de alto nivel inspirada en los grandes shows de Las Vegas.

Velasco también rescata el legado de los grandes escapistas, con números inspirados en Harry Houdini, a quien muchos especialistas comparan con él. “Es una gran responsabilidad que me llamen el ‘Houdini de nuestros tiempos’. Para mí es un honor, pero también un reto: tengo que subir la vara aún más alta de lo que él dejó hace mas de 100 años”, aseguró.

Uno de los segmentos más impactantes del show es su escape del tanque de agua, basado en el clásico de Houdini, aunque con una diferencia: “Antes cubrían el tanque con una tela, yo quito la tela. Dejo que el público vea cómo me escapo y por lo que estoy pasando”.

El mensaje detrás del asombro

Más allá del espectáculo visual, “CREÉ – Vive la Magia” busca conectar con el público desde lo emocional. “Para mí, creer es vivir la magia. Si nosotros creemos en algo, podemos hacerlo realidad. Este show tiene historias y un mensaje: inspirar a los niños y recordarles que lo imposible también puede ocurrir”, explicó.

El mago reflexionó sobre el papel de la magia en una era dominada por la tecnología: “Los niños, cuando están en el show, se reencuentran con el asombro que a veces pierden con las redes sociales. Aquí lo viven en carne propia, y eso es magia”.

Después de recorrer múltiples países, el ilusionista vuelve a su tierra natal con una gira que comenzará en marzo de 2026 y visitará varias ciudades de la República como Puebla, Querétaro, Monterrey, Saltillo y Torreón.

“Mi gran reto es traer shows de gran magnitud a México y Latinoamérica, porque no existen. Aunque esta vez no llegamos a la Ciudad de México, espero pronto presentarme en Guadalajara y otras ciudades”, concluyó.

Gira nacional 2026: Puebla – 5 de marzo – Auditorio Explanada Querétaro – 6 de marzo – Teatro Metropolitano Monterrey – 7 de marzo – Escenario GNP Seguros Saltillo – 8 de marzo – Teatro Fernando Soler Torreón – 9 de marzo – Teatro Nazas