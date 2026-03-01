Baja de 50% en homicidios dolosos en Sinaloa, de junio 2025 a enero 2026: CSP

Estrategia de Seguridad y cero impunidad

Sinaloenses cuentan con la Presidenta y con el Gobierno de México, señala la Presidenta

Desde Mazatlán, Sinaloa, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que la Estrategia de Seguridad, particularmente en sus ejes de Atención a las causas y Coordinación, así como la cero impunidad, redujeron en 50 por ciento los homicidios dolosos, de junio 2025 a enero 2026, al pasar de 6.90 a 3.42 el promedio diario de víctimas de este delito.

“Es la estrategia que estamos siguiendo, tiene dos brazos esenciales, uno es la Atención a las causas, nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que ningún joven de Sinaloa ni del país tenga que acercarse a un grupo delictivo, sea por necesidad económica, sea por alguna amenaza o sea porque piensan que es una opción de vida, de identidad, cuando en realidad es una opción de muerte, no es una opción de vida. Entonces ¿qué tenemos que hacer ahí? Atender a los jóvenes.

“Por eso son más preparatorias para Sinaloa en distintos municipios, de tal manera que tengan acceso a una vida distinta con su beca Benito Juárez y que sea una opción completamente distinta a la que pudiera pensar que es una opción con algún grupo delictivo. Y por el otro lado la cero impunidad, seguir trabajando para que se cumpla la ley, el cumplimiento de la ley es esencial, es la norma social más básica, aquel que comete algún delito tiene que ser sancionado”, puntualizó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, que se realizó en la III Región Militar, Cuartel General Mazatlán.

La Jefa del Ejecutivo Federal reconoció el trabajo del gobierno estatal, así como de las dependencias que conforman el Gabinete de Seguridad. “Quiero agradecer el trabajo del gobernador Rubén Rocha Moya, la buena coordinación que tenemos con él y también felicitar y agradecer el trabajo del general Schazarino (secretario de Seguridad Pública de Sinaloa). Sinaloa puede contar con la Presidenta y con el Gobierno de México”, destacó.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, detalló que de enero de 2025 a enero de 2026 los homicidios dolosos presentaron una reducción del 28 por ciento al pasar de 4.74 en 2025 a 3.42 en 2026 en promedio diario. Además, destacó que los delitos de alto impacto presentaron una reducción del 31 por ciento, al pasar de 28.74 en octubre de 2024 a 19.74 en enero de 2026.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, con la Estrategia Nacional de Seguridad, del 1 de octubre de 2024 al 15 de febrero de 2026, fueron detenidas 2 mil 225 personas por delitos de alto impacto, se desmantelaron mil 942 laboratorios y áreas de concentración para la producción de metanfetaminas, se aseguraron más de 33 toneladas de droga y 4 mil 850 armas de fuego, que equivalen al 20 por ciento de todas las armas aseguradas en el país, entre las que destacan más de un millón de cartuchos útiles, armamento de alto poder como ametralladoras, fusiles Barret, lanzagranadas, granadas y más de 5 mil 500 artefactos explosivos improvisados.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, detalló que, como parte del eje de Atención a la Causas en Sinaloa, las Mesas de Paz llevaron a cabo 413 sesiones de la Mesa de Paz estatal, 2 mil 456 regionales y una interestatal, en las que se llegaron a 840 acuerdos. Además, se realizaron 228 Jornadas por la Paz en las que participaron más de 69 mil personas. También, con «Sí al Desarme, Sí a la Paz», en el estado del 1 de octubre de 2024 al 26 de febrero de 2026, se han canjeado mil 219 armas de fuego, destacando el municipio de El Fuerte, donde se recibieron 208 armas. Además, se intercambian juguetes bélicos por opciones didácticas.

El gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señaló que las visitas a las entidades que realiza cada semana la Jefa del Ejecutivo Federal, fortalecen los esfuerzos para llevar bienestar y progreso a las mexicanas y mexicanos, así como en la construcción de un México más justo.

“Vamos a ganarle a la previsión del PIB”

En otro tema, la presidenta Sheinbaum Pardo consideró que este año “vamos a ganar” la expectativa de crecimiento que ajustó al alza el Banco de México, que pasó de 1.1 que tenía en noviembre a 1.6 por ciento.

“Nosotros estamos seguros que vamos a ganar esa expectativa, incluso el crecimiento va a ser mayor, porque se va a fortalecer la inversión pública a través de distintos instrumentos, incluida la inversión mixta, en donde de una manera distinta participa la iniciativa privada en la construcción de infraestructura”.

Además, sostuvo, el Tratado México, Estados Unidos, Canadá “va bien… tenemos la certeza de que se va a mantener”, a pesar de los momentos de “debate público” que se dan y “el momento político, particularmente por el año electoral en Estados Unidos”.

La mandataria también resaltó que la pobreza laboral ha disminuido “de manera muy significativa” en el país. “2025 es el número más bajo”, resaltó.

“2025, el año más bajo en pobreza laboral en 2 décadas”

Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el país registró durante 2025 el nivel más bajo en pobreza laboral en 20 años, con 33.9 por ciento, de acuerdo con una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

“La pobreza laboral representa la cantidad de personas que con su ingreso no pueden adquirir la canasta básica. Y la pobreza laboral ha disminuido en el país de manera muy significativa: 2025 es el número más bajo desde hace ya mucho tiempo”, señaló en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, que se realizó en la III Región Militar, Cuartel General Mazatlán.

A través de sus redes sociales, la Jefa del Ejecutivo Federal puntualizó que la reducción de la pobreza laboral en el país muestra que el modelo de economía moral mejora la vida de las trabajadoras y trabajadores de México.