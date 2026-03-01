La Ciudad de México se viste de gala: El Mundial 2026 ya está aquí

A menos de 105 días del inicio de la justa deportiva

El trofeo viaja a México, placas conmemorativas se agotan y la UNAM expande la cancha

Por Arturo Arellano

A menos de 105 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Ciudad de México enciende motores con una oleada de eventos, amenidades y actividades culturales que transformarán calles, plazas y estadios en un carnaval futbolero sin precedentes. Desde la llegada del trofeo original hasta iniciativas académicas que cuestionan el impacto del balompié, la capital mexicana demuestra que el Mundial va mucho más allá de los 90 minutos de juego.

El pasado 26 de febrero, la Ciudad de México fue testigo de un momento histórico: el trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA 2026 aterrizó en suelo azteca para iniciar un recorrido sin precedentes por territorio nacional. No se trata de una réplica ni de un objeto decorativo: es el mismo trofeo de 18 quilates que el próximo 19 de julio será levantado por el capitán de la selección campeona en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La gira del trofeo, patrocinada por Coca-Cola, forma parte del FIFA World Cup 26 Trophy Tour, el recorrido más extenso en la historia de los mundiales. Desde su arranque en Riad, Arabia Saudita, el 3 de enero de 2026, el codiciado objeto ha visitado 30 países en 75 paradas durante más de 150 días. Su paso por México contempla diez ciudades estratégicas, todas ellas hambrientas de futbol y listas para abrazarlo con fervor.

El calendario mexicano del trofeo arrancó en la capital los días 26 y 27 de febrero, para luego desplazarse a Guadalajara (del 28 de febrero al 2 de marzo), León (4 y 5 de marzo), Veracruz (6 y 7 de marzo), Chihuahua (9 y 10 de marzo), Querétaro (11 y 12 de marzo), Monterrey (del 14 al 17 de marzo), Puebla (18 y 19 de marzo), y finalmente arribar a la península yucateca con doble parada: Chichén Itzá y Mérida (21 y 22 de marzo). Pero la historia no termina ahí: el trofeo regresará triunfalmente a la CDMX del 5 al 8 de junio, justo cuando el frenesí mundialista esté en su punto más álgido.

La gira no se limita a México: después de conquistar corazones aztecas, el trofeo cruzará la frontera norte para visitar ciudades estadounidenses como Los Ángeles, Las Vegas, San Francisco, Seattle, Chicago, Dallas y Houston, entre otras, antes de cumplir su cita con el destino en julio.

Placas mundialistas: la fiebre

del coleccionismo automotriz

Mientras el trofeo viaja, otro fenómeno ha encendido las redes sociales y los módulos de trámites vehiculares: las placas conmemorativas del Mundial 2026. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que a partir del 9 de marzo estarán disponibles físicamente estas matrículas de edición limitada, aunque desde la última semana de febrero los automovilistas ya pueden tramitarlas en línea a través del portal placasmundial2026.cdmx.gob.mx o la App CDMX.

El costo de estas placas es de 1,500 pesos, el mismo monto que se cobra habitualmente por un cambio de placas convencional. Sin embargo, el atractivo radica en su exclusividad: la autoridad confirmó que en esta primera emisión solo se expedirán 60 mil unidades de los tres modelos disponibles, lo que las convierte en objetos de colección instantánea para los aficionados al futbol y los automovilistas orgullosos de formar parte de la historia mundialista.

El proceso de adquisición es sencillo y moderno. Los interesados deben ingresar al portal con su cuenta Llave CDMX, elegir el color de las placas (entre tres opciones disponibles), realizar el pago seguro en línea de 1,500 pesos y, finalmente, decidir si prefieren que las placas les sean enviadas a domicilio o si desean recogerlas personalmente en un módulo oficial. El envío a domicilio, que incluye las placas conmemorativas, la tarjeta de circulación y la calcomanía vehicular, tiene un costo adicional de 290 pesos más IVA, según lo establecido por la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.

Lo interesante es que los propietarios de vehículos no necesitan dar de baja sus placas anteriores para adquirir las mundialistas, lo que facilita la transición y elimina burocracia innecesaria. La demanda se prevé alta: en redes sociales ya circulan imágenes de los diseños y grupos de coleccionistas discuten cuál modelo será el más codiciado en el futuro.

La UNAM expande la cancha: futbol, crítica y cultura

Pero no todo es celebración acrítica y comercio de souvenirs. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lanzó el programa cultural «Cancha expandida», una iniciativa académica que busca analizar el impacto social, político y económico del futbol más allá de los límites del terreno de juego. Para la máxima casa de estudios, el balompié no es solo un deporte: es un fenómeno cultural de masas que produce sentimientos de identidad, desata fenómenos mediáticos y genera movimientos económicos de proporciones gigantescas.

«El balompié es algo más que un deporte, es un fenómeno cultural de masas que produce sentimientos de identidad e involucra posiciones políticas, desata fenómenos mediáticos y genera fuertes movimientos económicos», apuntó la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM (CulturaUNAM) al difundir el programa. La pregunta que plantea la iniciativa es provocadora: «Hoy, ¿qué territorios están en juego?».

El programa incluye exposiciones, proyecciones de documentales y películas, presentaciones editoriales y actividades públicas diseñadas para reflexionar sobre el papel del futbol en el contexto de la Copa del Mundo que se celebrará en menos de tres meses en México, Estados Unidos y Canadá. Entre las actividades más destacadas figura la exposición «Sportswashing. Las celebraciones deportivas como campaña de blanqueamiento político», que se presentará del 26 de marzo al 2 de agosto en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Esta muestra promete ser polémica: analiza cómo los grandes eventos deportivos pueden ser utilizados por gobiernos para ocultar violaciones a derechos humanos o crisis políticas.

El programa también contempla un ciclo de charlas sobre ideología, censura en la FIFA y un episodio histórico poco conocido: la Copa de 1971, donde la selección mexicana femenil resultó triunfante sin el respaldo institucional. Asimismo, se realizará el conversatorio «Cambio de cancha: fútbol, literatura y género», que explorará los vínculos entre el balompié y la creación literaria, rompiendo estereotipos sobre quién puede hablar y escribir sobre futbol.

A través de la Cátedra Nelson Mandela, CulturaUNAM difundirá contenidos en redes sociales sobre derechos humanos, fútbol femenil, derechos laborales en el deporte y diversidad sexual, con el objetivo de abrir una discusión crítica en torno al torneo. En cuanto al programa de cine y televisión, TV UNAM transmitirá el ciclo documental «El mundo real: El mundo tras un balón», con títulos como «Maradona. El niño de oro», «El beso español» y «El hermoso soborno: Corrupción en la Copa Mundial», documentales que exploran el futbol como fenómeno político, social y económico.

En las salas del Centro Cultural Universitario y el Cinematógrafo del Chopo se proyectarán ciclos de películas dedicados al «sportswashing» y filmes que muestran el juego desde una dimensión más humana y recreativa, alejada de la lógica del espectáculo y el marketing profesional. La oferta universitaria contrasta y complementa el ambiente festivo de la ciudad, recordando que el futbol también puede ser objeto de análisis riguroso y pensamiento crítico.

CDMX se transforma: festivales, récords Guinness y pantallas gigantes

Más allá del trofeo, las placas y la reflexión académica, la Ciudad de México prepara una transformación urbana sin precedentes para recibir el Mundial 2026. El Comité de la CDMX para el Mundial FIFA 2026, instalado desde enero de 2025, ha diseñado una agenda monumental que contempla 50 festivales futboleros distribuidos en distintos puntos de la ciudad, con actividades culturales, deportivas y familiares pensadas para quienes no asistan a los partidos en el Estadio Azteca.

El Zócalo capitalino será el epicentro de la fiesta mundialista. Ahí se instalarán pantallas gigantes para transmitir los partidos en vivo, activaciones, conciertos y eventos especiales que convertirán la plancha en el punto de reunión obligado para la afición durante todo el certamen. El FIFA Fan Festival en el Zócalo se llevará a cabo del 19 al 24 de julio de 2026 e incluirá zonas gastronómicas para degustar lo mejor de la comida local, además de la exposición arqueológica «El juego eterno», que mostrará cómo se jugaba el juego de pelota en Mesoamérica hace más de 3,000 años. Lo mejor: todas estas actividades serán gratuitas.

Paseo de la Reforma también lucirá espectacular: se planean exposiciones, proyecciones nocturnas e iluminación especial con los colores oficiales del torneo. Las glorietas principales, incluido el icónico Ángel de la Independencia, lucirán decoración temática futbolera e iluminación en tonos verdes y dorados, los colores que identifican a la CDMX como sede del Mundial.

Pero la ciudad no se conforma con ser anfitriona pasiva: quiere romper récords mundiales. El 31 de mayo de 2026 se intentará conseguir la ola humana más grande del mundo, una dinámica que conectará a miles de personas desde el Estadio Azteca hasta el Zócalo. Además, el 1 de marzo de 2026 se realizará la clase de fútbol más grande del mundo, con ensayos previos en cada colonia y barrio de la capital. Si se logran ambos récords Guinness, la CDMX entrará en la historia deportiva no solo como sede, sino como protagonista creativa del Mundial.

El desfile mundialista del 21 de junio recorrerá Paseo de la Reforma y tendrá como eje la diversidad cultural de México. Participarán comunidades representativas de todo el país, así como delegaciones de los países que disputarán el torneo, convirtiendo las calles en un mosaico humano de colores, idiomas y tradiciones.

La CDMX y Guadalajara son las únicas sedes de las 16 del Mundial que planean mantener abierto el Fan Fest durante todo el certamen, lo que implica una inversión millonaria pero también la oportunidad de crear un carnaval futbolero de más de un mes de duración. Pantallas gigantes, conciertos en vivo, programación cultural, canchas para jugar, zonas de comida y entretenimiento permanecerán activos desde junio hasta julio, consolidando a la capital mexicana como la fiesta mundialista más larga y generosa del continente.

En materia de seguridad, la jefa de Gobierno Clara Brugada garantizó que la capital está preparada para proteger a millones de visitantes con plena coordinación entre autoridades locales y federales. Se instaló un gabinete de seguridad permanente y se desplegará personal en todas las áreas estratégicas donde se realicen actividades del Mundial, más allá de los estadios.

El Mundial en cada esquina

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está demostrando que un evento deportivo de esta magnitud puede trascender las gradas y los balones para convertirse en un catalizador cultural, social y hasta académico. La Ciudad de México, que será la primera ciudad en el mundo en albergar tres partidos inaugurales (tras 1970 y 1986), no se conforma con ser anfitriona: quiere ser protagonista, narradora y también crítica de su propio papel en la historia del futbol.

Desde el brillo dorado del trofeo hasta las reflexiones incómodas sobre sportswashing, pasando por las placas de colección y los récords Guinness, la capital mexicana se prepara para recibir al mundo con los brazos abiertos, pero también con los ojos bien abiertos. Porque en el fondo, como pregunta la UNAM, lo importante no es solo quién gane el trofeo el 19 de julio, sino qué territorios —políticos, sociales, económicos y culturales— están realmente en juego cuando el planeta entero se detiene a mirar un balón rodar sobre el césped.

El Mundial 2026 ya llegó a México. Y promete ser mucho más que 90 minutos de emociones.