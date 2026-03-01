PASEOS CULTURALES DEL INAH RECORREN ESPACIOS EMBLEMÁTICOS

CDMX, ESTADO DE MÉXICO, HIDALGO Y PUEBLA

Habrá desde clases de fotografía hasta recorridos por monumentos históricos, sitios prehispánicos, paisajes naturales y urbanos para recibir la primavera

Se contará con la guía de especialistas en patrimonio histórico, gestión cultural e historia

Llegan los Paseos Culturales del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que en marzo exploran obras arquitectónicas de valor histórico, paisajes urbanos y naturales, así como asentamientos prehispánicos, entre otras actividades; el domingo 1, en la Ciudad de México, arrancan con “El ABC de la fotografía: introducción”, recorrido en el que se invita al público a crear imágenes con los teléfonos móviles y a aprender algunas de las características más importantes de dicho arte en México y el mundo.

El viernes 6, se visitará el antiguo Palacio de la Inquisición, inmueble del siglo XVIII que tuvo diferentes usos y hoy alberga el Museo del Palacio de la Facultad de Medicina, de la Universidad Nacional Autónoma de México. El recorrido se centrará en sus usos históricos y, sobre todo, en comprenderlo como un objeto arquitectónico.

Asimismo, el 8 de marzo se visitará “La ciudad sagrada y comercial. Una tarde por los senderos de Cholula, Puebla”, en el que se admirarán algunos de los rincones más emblemáticos de dicha ciudad, en la que descansa un recinto sagrado ancestral, cuyo basamento principal (de 450 metros por lado) está dedicado a Tláloc.

De regreso a la capital mexicana, el lunes 9, el sitio a descubrir será la Zona Arqueológica de Cuicuilco, uno de los primeros centros cívico-religioso del Altiplano Central, ubicado en el extremo suroeste de la Cuenca de México, el cual tuvo su auge en el periodo Preclásico Medio (800 a.C. – 600 d.C.).

Para conocer la gastronomía lacustre y el patrimonio biocultural de Xochimilco, el jueves 12 el público se embarcará en un viaje a través de la historia del pueblo originario San Gregorio Atlapulco, cuyos habitantes mantienen tradiciones de alto valor patrimonial.

En “El legado cerámico del México antiguo”, el sábado 14, se reconstruye la historia de nuestro país mediante el análisis de vasijas que resguarda el Museo Nacional de Antropología, al explorar cómo dichas piezas formaron parte del intercambio comercial entre distintos grupos culturales, la multietnicidad en una gran variedad de estilos y técnicas, hasta alcanzar una notable complejidad simbólica, y se conocerá cómo se estudian hoy en día y qué revelan sobre las sociedades que las crearon.

Al día siguiente, el recorrido será por el Pueblo Mágico Real del Monte, en Hidalgo, cuya historia minera se remonta a la época novohispana. Se profundiza en la rica historia minera de la región mientras se explora una de sus principales vetas, que ahora funciona como el Museo de Mina de Acosta. Por último, probarán los pastes, ícono culinario de la entidad.

El viernes 20 se irá “Tras los murales de Ciudad Universitaria”, plasmados en la Biblioteca Central y en el edificio de rectoría de la máxima Casa de estudios, y concebidos por artistas como Diego Rivera y Juan O’Gorman, entre otros.

Las y los entusiastas de la arquitectura están invitados a la caminata del sábado 21, “La vivienda porfiriana desde dentro: Roma Norte. Ciudad de México” en la que se internarán en la Casa Museo Guillermo Tovar de Teresa, residencia de estilo europeo que ejemplifica la atmósfera de exclusividad que imperó en el nacimiento de dicho barrio residencial.

El domingo 22 se trasladarán a Texcoco, Estado de México, considerado cuna de la evangelización y en el que se cree inició el proceso de la llamada conquista espiritual; dicha historia se abordará en el recorrido, así como en los elementos clave que facilitaron el crecimiento de la expansión franciscana. De ese periodo histórico perviven el convento de Oxtotipac, la actual Catedral texcocana y el monasterio dominico de Tepetlaoxtoc.

Cada primavera, Iztacalco se transforma en un tapiz vibrante de historia y color con el Viernes de Amapolas, que evoca tradiciones religiosas y culturales en sus barrios, adornando capillas y pozas con devoción popular. Más allá de honrar la fe, preserva el patrimonio cultural inmaterial de la comunidad. En 2026 el Viernes de Amapolas se conmemora el 27 de marzo, fecha para el paseo “Una Caminata por el Patrimonio Vivo de Ixtacalco. Ciudad de México”, una invitación a andar por la memoria de un pueblo, sumergirse en su tradición viva, su deliciosa gastronomía y la devoción en cada esquina.

El Valle de Tehuacán-Cuicatlán, ubicado en el semidesierto poblano, será el destino a conocer el sábado 28. Espacio en el que cohabitan la naturaleza, la cultura y los sabores de la región, y en el cual se encuentran las ancestrales salineras de Zapotitlán Salinas.

Finalmente, el último domingo de marzo, en la Ciudad de México, se visitarán siete templos en los que se admirará su arte y algunas de las tradiciones más representativas ligadas a la Semana Mayor, así como aspectos litúrgicos, leyendas y mitos populares.

Iniciativa de más de 60 años de experiencia, Paseos Culturales INAH (PCI) cuenta con más de 100 destinos programados anualmente y personal especializado y capacitado para la atención de públicos diversos.