Donald Trump va por más capos mexicanos

En la mira, “La Rana”, jefe de plaza del CDS en Tijuana

Trata de desmantelar las redes criminales del tráfico de droga hacia EU

Tras el descabezamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes,”El Mencho”, el gobierno estadounidense de Donald Trump va por mas capos mexicanos con el fin de tratar de desmantelar las redes criminales de los cárteles de la droga y detener el tráfico de fentanilo y armas de fuego.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos por narcoterrorismo en contra de René Arzate García, alias «La Rana», a quien considera como el jefe de plaza en Tijuana para la facción afiliada al presunto narcotraficante Ismael «El Mayo» Zambada del Cártel de Sinaloa.

En una presentación, Adam Gordon, el titular de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de California con sede en San Diego aseguró además que el Departamento de Estado incrementará a 5 millones la recompensa por datos que permitan ubicar a «La Rana» y a su hermano Alfonso Arzate García, alias “El Aquiles”, ambos prófugos de la justicia estadounidense.

«Hoy anunciamos una acusación actualizada contra René Arzate García, infamemente conocido como ‘La Rana’, un lugarteniente de alto rango y ultraviolento del Cártel de Sinaloa que ha controlado el corredor de drogas de Tijuana durante 15 años mediante la fuerza y el miedo», aseguró Gordon en conferencia.

Acusaciones desde 2014

La acusación original contra “La Rana” databa del 25 de julio de 2014, cuando el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Sur de California lo imputó por delitos de narcotráfico junto con 117 personas más vinculadas al Cártel de Sinaloa. La actualización presentada el 26 de febrero de 2026 incorpora cargos por narcoterrorismo y ayuda material al narcoterrorismo, luego de que en 2025 la Administración del presidente Donald Trump designara al Cártel de Sinaloa como Organización Terrorista Extranjera (OTE).

El antecedente inmediato de las sanciones contra los hermanos Arzate García se remonta al 9 de agosto de 2023, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, los designó junto con Rafael Guadalupe Félix Núñez, alias “El Changuito Ántrax”, como tres miembros del Cártel de Sinaloa involucrados en el tráfico ilícito de fentanilo y otras drogas hacia territorio estadounidense. En aquella ocasión, Brian E. Nelson, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, señaló que la acción apuntaba a personas clave responsables de facilitar el tráfico de sustancias mortales hacia EU. La OFAC precisó que aquella designación se realizó en coordinación estrecha con el Gobierno de México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la División de Campo en San Diego de la DEA y la Oficina de Campo en San Diego del FBI.

Según el DOJ, los hermanos Arzate García operan desde Baja California como jefes de plaza del Cártel de Sinaloa y controlan las operaciones de narcotráfico en Tijuana, Baja California, y los municipios circundantes. Además del trasiego de fentanilo y otras drogas ilícitas hacia EE.UU., ambos están señalados de encabezar operativos de violencia al interior de la organización criminal, incluyendo secuestros y ejecuciones. Como resultado de las sanciones impuestas por la OFAC, todos los bienes e intereses patrimoniales de los Arzate García que se encuentren en EE.UU. o bajo control de personas estadounidenses deben ser bloqueados e informados a esa dependencia, incluyendo cualquier entidad propiedad, directa o indirectamente, en un 50 por ciento o más de las personas sancionadas.

La acusación de 2026 también actualiza el contexto legal respecto a Rafael Guadalupe Félix Núñez, alias “El Changuito Ántrax”, designado junto con los hermanos Arzate García en agosto de 2023. Félix Núñez inició su carrera delictiva como sicario del Cártel de Sinaloa y fue uno de los integrantes fundadores del brazo armado conocido como “Los Ántrax”, célula creada en 2008 por Rodrigo Aréchiga Gamboa, alias “El Chino Ántrax”. Tras la muerte de Aréchiga Gamboa —confirmada el 18 de mayo de 2020 por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, cuando su cadáver fue hallado en el interior de una camioneta en el poblado de Ayuné, en Culiacán de Rosales, Sinaloa—, Félix Núñez consolidó su posición en la organización criminal. Fue arrestado por autoridades mexicanas en noviembre de 2014, acusado formalmente en la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de California el 25 de julio del mismo año y, en 2017, se fugó de un centro penitenciario en Culiacán de Rosales. Desde entonces, según la OFAC, opera como líder del Cártel de Sinaloa en Manzanillo, Colima, plaza estratégica que aprovecha el puerto homónimo como punto de entrada de cocaína proveniente de Colombia y de precursores químicos procedentes de Asia destinados a la síntesis de fentanilo.

Tanto “La Rana” como “El Aquiles” continúan prófugos, y las autoridades estadounidenses estiman que ambos permanecen en territorio mexicano. La participación conjunta del FBI, la DEA, el IRS y la HSI en la conferencia del 26 de febrero de 2026 refleja el carácter multidisciplinario de la investigación, que abarca no solo el tráfico de drogas sino también el rastreo de activos financieros y las redes de soporte logístico del Cártel de Sinaloa en la frontera entre México y EU.

Narcos mexicanos más buscados por EU

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no solo desató una ola de violencia en varias regiones del país, sino que también volvió a poner en la mira la lista de los narcotraficantes mexicanos más buscados por Estados Unidos.

Durante años, Oseguera Cervantes encabezó ese listado con una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que llevara a su captura.

Su caída deja ahora a otros líderes criminales como los principales objetivos del gobierno estadounidense, que mantiene activas decenas de recompensas millonarias contra operadores del narcotráfico en México.

Entre los nombres más buscados destacan Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y líderes de una de las facciones del Cártel de Sinaloa.

El Departamento de Estado ofrece hasta 10 millones de dólares por cada uno, al señalarlos como responsables de coordinar el tráfico de fentanilo, así como de otras drogas como cocaína, metanfetamina y heroína hacia territorio estadounidense.

Las autoridades los acusan además de participar en redes internacionales de suministro de precursores químicos desde Asia y en esquemas de lavado de dinero. El único mexicano en la lista del FBI.

En la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI, que incluye criminales de todo el mundo, solo aparece un mexicano: Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”.

Por información que lleve a su arresto se ofrecen cinco millones de dólares. Es considerado uno de los principales operadores del Cártel de Sinaloa y se le atribuye el control de rutas clave de tráfico de fentanilo y metanfetamina en el norte del país.

Otros líderes con recompensas millonarias

La lista estadounidense incluye a varios operadores ligados principalmente al Cártel de Sinaloa y al CJNG, entre ellos:

Aureliano Guzmán Loera, hermano de “El Chapo”, con recompensa de hasta 5 millones de dólares.

José y Ruperto Salgueiro Nevárez, vinculados al tráfico internacional de drogas.

Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, líder de un brazo armado en Baja California.

Audias Flores Silva, operador clave del CJNG y cercano a “El Mencho”.

También figuran líderes de organizaciones emergentes como Cárteles Unidos y La Nueva Familia Michoacana, cuyos cabecillas acumulan recompensas de entre tres y 10 millones de dólares.

Nuevos objetivos prioritarios

Entre los nombres más recientes en las listas estadounidenses destacan:

Johnny y Alfredo Hurtado Olascoaga, líderes de La Nueva Familia Michoacana.

Juan José Farías Álvarez, “El Abuelo”, asociado a Cárteles Unidos.

Julio César Montero Pinzón, operador financiero y militar del CJNG.

Estados Unidos acusa a estas organizaciones de ser responsables del flujo masivo de fentanilo y otras drogas sintéticas hacia su territorio.

Especialistas señalan que la lista de los más buscados refleja la evolución del crimen organizado en México, la fragmentación de los grandes cárteles, el auge del fentanilo y el fortalecimiento de estructuras regionales.

La muerte de “El Mencho” podría modificar nuevamente este mapa criminal, pero no implica el fin de las organizaciones que continúan siendo prioridad para las agencias de seguridad estadounidenses.