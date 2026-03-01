A la venta boletos para Sala del Terror

Hoy salen a la venta los boletos para Sala del Terror: La experiencia nunca fue tan real, una innovadora experiencia de terror inmersivo que se convertirá en la atracción más aterradora que la Ciudad de México haya visto jamás.

Desapareciendo la línea entre el teatro, terror y cine en vivo, Sala del Terror se basa en las películas de género de terror más icónicas de Warner Bros., como El Exorcista, Annabelle, La Maldición de La Llorona, La Monja y El Conjuro. Esta vez el público no es un espectador, sino que lo invita a ser el protagonista. Los visitantes se sumergen en un mundo meticulosamente diseñado de terror psicológico, visuales inquietantes y actores en vivo, donde cada paso los sumerge más profundamente en lo desconocido.

A diferencia de las casas embrujadas tradicionales o las salas de escape, Sala del Terror es una experiencia totalmente inmersiva que desafía los sentidos y enfrenta el miedo directamente. Cada personaje y ambiente sonoro de la experiencia está diseñado para crear una tensión absoluta durante todo el recorrido.

Sala del Terror abre sus puertas el viernes 13 de marzo en el Foro Polanco Moliere de la Ciudad de México por una temporada de 12 semanas. Los boletos están disponibles oficialmente a partir del 25 de febrero en Ticketmaster.com.mx o en la taquilla del Foro Polanco Moliere, de martes a domingo de 11:00 a 18:00 h.

¡No te la pierdas!