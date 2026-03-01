La separación de basura, de los principales desafíos en la Ciudad de México

Retos en cultura ambiental e infraestructura

La correcta separación de residuos sólidos continúa siendo uno de los principales desafíos ambientales en la capital del país. Aunque existe un marco normativo que establece la obligación de separar residuos en orgánicos, inorgánicos reciclables y no reciclables, en la práctica aún persisten retos en educación ambiental, infraestructura y generación de hábitos ciudadanos.

La separación efectiva no depende únicamente de la voluntad individual, sino de un sistema integral que incluya información clara, rutas de recolección diferenciadas, centros de transferencia adecuados y una cultura ambiental sólida.

De acuerdo con expertos en economía circular, para que la separación funcione correctamente es necesario fortalecer cinco ejes fundamentales:

Educación ambiental continua, con información clara y accesible sobre cómo separar adecuadamente los residuos.

Infraestructura confiable, que garantice que los residuos no se mezclen después de ser clasificados en casa.

Participación ciudadana facilitada, mediante contenedores señalizados y jornadas de acopio específicas.

Aplicación equitativa de la normativa, acompañada de incentivos y seguimiento.

Cambio cultural profundo, que convierta la separación en un hábito cotidiano y no en una acción aislada.

En este contexto, la Organización en Favor de la Economía Circular (OFEC) ha reiterado la importancia de promover información basada en evidencia y buenas prácticas, particularmente en lo referente a la separación y reciclaje de plásticos.

La organización se ha posicionado como referente técnico en materia de manejo responsable de residuos plásticos, impulsando contenidos educativos que explican qué materiales pueden reciclarse, cómo deben entregarse limpios y secos, y por qué su correcta separación permite reincorporarlos a procesos productivos bajo un modelo de economía circular.

A través de sus redes sociales, OFEC desarrolla dinámicas educativas y campañas informativas dirigidas a la ciudadanía, con el objetivo de simplificar la información técnica y convertirla en acciones prácticas. Estas iniciativas incluyen materiales visuales, guías didácticas y ejercicios participativos que fomentan la correcta separación desde el hogar.

“Separar residuos no es una tendencia, es una responsabilidad compartida. Cuando lo hacemos bien, reducimos presión sobre rellenos sanitarios, aprovechamos materiales valiosos y contribuimos a una ciudad más limpia y sostenible”, destaca Jorge Chahin, Presidente de la OFEC.

El llamado es claro: la transición hacia una ciudad más sostenible requiere corresponsabilidad entre ciudadanía, autoridades, sector productivo y sociedad civil. La separación adecuada de residuos es el primer paso para avanzar hacia un modelo verdaderamente circular.