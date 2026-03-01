Cuatro nuevos partidos disputarán, a los 6 existentes, la elección de 2027

TRAS LA PUERTA DEL PODER: Roberto Vizcaíno

Éramos muchos… ¡y parió la abuela!

El popular dicho refleja el sentimiento del absurdo que a veces vivimos ante excesos o situaciones absurdas.

Tal es -al menos así lo siento yo- el intento de no pocos en México por registrar nuevos partidos políticos.

Los hechos me indican a mí -quizá estoy equivocado-, que el problema de acceder a un régimen democrático en serio, maduro, como tienen las sociedades avanzadas -Alemania, Francia, Suecia, etc- requiere no de nuevos y decenas de partidos políticos, sino de una sociedad plural, con escolaridad alta, educación, principios éticos y una clase política con personajes con calidad moral y ética, principios, que si ganan cargos den todo lo mejor de sí mismos y si pierden, acepten sus derrotas y se hagan un lado sin causar enconos inútiles.

La simple lógica me dice que si avanzan los registros de las 4 organizaciones -de entre cerca de 90 que se inscribieron hace un año- que lograron cumplir con los requisitos para su reconocimiento por el INE, en la contienda electoral del próximo año, que serán las más grandes y cruciales en la historia del país, sólo lograrán diluir el voto ciudadano en favor de la consolidación de Morena y del régimen autocrático de la 4T.

Su reconocimiento como partidos y su participación en el proceso del 2027 -en que se renovarán la cámara de Diputados federal, las de 31 estados, 17 gubernaturas y unas 1,800 alcaldías-, sería una bendición para la presidenta Claudia Sheinbaum y para su jefe de jefes, Andrés Manuel López Obrador.

De ser reconocidos ahora por el INE una vez que cumplieron con todos sus requisitos, los 4 aspirantes serán partidos con derecho a financiamiento público y al acceso a las pautas de radio y TV del gobierno.

Los 4 son:

Construyendo Sociedades de Paz (PAZ), encabezado por el diputado federal morenista Hugo Éric Flores Cervantes , junto a Armando González Escoto y Edith Carolina Anda y que es la reinvención de los partidos Encuentro Social y Encuentro Solidario, cuyo mayor logro fue impulsar la candidatura de Cuauhtémoc Blanco en Morelos. Como antes, PES, ahora PAZ surge con un fuerte discurso de cristianismo evangélico en busca de la defensa de la familia tradicional y para representar a un sector religioso que tiene ya algunos años en busca de acceder a cargos legislativos y de poder político.

encabezado por el diputado federal morenista , junto a y y que es la reinvención de los partidos Encuentro Social y Encuentro Solidario, cuyo mayor logro fue impulsar la candidatura de en Morelos. Como antes, PES, ahora PAZ surge con un fuerte discurso de cristianismo evangélico en busca de la defensa de la familia tradicional y para representar a un sector religioso que tiene ya algunos años en busca de acceder a cargos legislativos y de poder político. México Tiene Vida surge de laderecha regiomontana, donde su partido local ha obtenido algunas regidurías en 2024 con los empresarios Jaime Ochoa Hernández y Eduardo Zamarripa Cortés a la cabeza cercanos a “provida” y con, afirman, “un modelo de capitalismo social que busca equilibrar el libre mercado y la responsabilidad empresarial”.

surge de laderecha regiomontana, donde su partido local ha obtenido algunas regidurías en 2024 con los empresarios y a la cabeza cercanos a “provida” y con, afirman, “un modelo de capitalismo social que busca equilibrar el libre mercado y la responsabilidad empresarial”. Somos México tiene su origen en la llamada “marea rosa» que defendió la autonomía del INE en 2024, y que hoy es liderado por Guadalupe Acosta Naranjo con el acompañamiento de exconsejeros y exfuncionarios del INE como Leonardo Valdés Zurita y Rodrigo Morales, la sonorense Cecilia Soto, los ex ministros de la Suprema Corte, Margarita Ríos Farjat , Javier Laynez Potisek y José Ramón Cossío y por reconocidos militantes panistas y priistas para ser de corte liberal, con un enfoque prioritario en la defensa de los contrapesos institucionales frente al actual modelo de gobierno autocrático.

tiene su origen en la llamada “marea rosa» en 2024, y que hoy es liderado por como y los ex ministros de la Suprema Corte, , y y por reconocidos militantes panistas y priistas para ser de corte liberal, con un enfoque prioritario en la defensa de los contrapesos institucionales frente al actual modelo de gobierno autocrático. Que Siga la Democracia surge como un partido proAndrés Manuel López Obrador y la 4T.

De ser confirmados por el INE, estos 4 partidos estarían en las boletas del proceso de 2027 -que apunta a ser, si la presidenta Claudia Sheinbaum y sus bancadas en el Senado y la Cámara de Diputados logra la aprobación de su reforma electoral y política en curso-, el más pobre con el recorte de casi el 25% del financiamiento público y con un INE menguado y disminuido al extremo.

Ellos irían, en esa boleta d 2027, al lado del PAN, PRI, MC, PT, Verde y Morena a disputar por quizá el 60% de los votos que podrán emitir los 98 millones 050 mil 524 registrados en la lista nominal: 46 millones 979 mil 355 hombres y 51 millones, 070 mil 741 mujeres con credencial para votar.

Un escenario por demás desalentador porque todo apunta a que la proliferación de partidos lo único que logrará es profundizar el desánimo y desconfianza, apatía, de una ciudadanía tradicionalmente indolente, ajena de la cosa política.

¿A dónde llegará la electoral? ¿Senado o Diputados?

Si no hay sorpresas, la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum llegará entre hoy y mañana al Congreso.

La tradición y lógica indican que ingresará para su análisis, debate y presentación al Pleno por la Cámara de Diputados.

Pero como vivimos tiempos inéditos, igual podría ser por la Cámara de Senadores, ahora bajo la batuta del poblano Ignacio Mier.

En Cámara de Diputados, la presidenta de la Mesa Directiva, la panista Kenia López Rabadán, advirtió que no permitiría un fast track y que esta iniciativa deberá ser revisada y debatida, sometida, a foros y discusiones de amplios sectores de interés.

Este contexto de reclamos se sintetiza en el pronunciamiento del ex presidente del INE, Lorenzo Córdova, quien dijo que intentar aprobar esta reforma electoral es una necedad del autoritarismo.

Considero que tal como se presenta va directo a generar una crisis de gobernabilidad e inestabilidad política.

