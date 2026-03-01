Reforma electoral con o sin negociación

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

La sentencia fue tajante. La reforma electoral no está a negociación, advirtió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Quienes la conocen saben que lo entienden o lo atienden, sin darle vuelta al tema.

Los militantes de Morena acatan la orden y están decididos a no cambiar una sola coma al documento que se enviará al Poder Legislativo.

Sin embargo, los petistas y los verdes guardan la ilusión de que habrá cambios en el articulado referente a los candidatos plurinominales.

En la Cámara de Diputados los aliados muestran distancia del documento en el que Pablo Gómez y Arturo Zaldívar, actuaron fieles a la instrucción.

Con los petistas las cosas parecen menos complicadas, mientras el verde muestra una rebeldía que no convence a nadie.

La razón es que el Verde puso la vara muy alta y quiere una negociación en donde Morena se comprometa a que el candidato al gobierno de Quintana Roo sea el senador Eugenio Segura, a quien la propia gobernadora, Mara Lezama Espinosa, viene promoviendo.

De acuerdo a versiones, Lezama Espinosa aclara que tanto “Gino” Segura como ella son militantes de Morena y no del Verde, aunque la mayoría de la gente los considera como verdes embozados, con piel de Morena.

La negociación se ha puesto tensa y el propio “dueño” del partido, Jorge Emilio González Martínez tuvo que entrar a la discusión.

El senador Melgar ya anticipó que hay cinco senadores que no darán su brazo a torcer y que votarán en contra de la reforma electoral, lo que frenaría la propuesta presidencial.

Y es que, para ponerle más emoción al tema, los verdes están dispuestos a no apoyar a la senadora Ruth González Silva como aspirante al gobierno de San Luis Potosí.

La senadora esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona lleva como propósito sustituir a su esposo, contraviniendo la orden dada por Sheinbaum Pardo para que ningún militante de Morena herede a un familiar cercano el cargo que actualmente ostenta, lo que no repercute en sus aliados, aunque se espera solidaridad y empatía de los aliados hacia sus mandatos.

En situación similar se encuentran los senadores Saúl Monreal y Félix Salgado, que aspiran a suceder a su hermano David, el primero, y su hija Evelyn, el segundo.

Ellos ya fueron advertidos y de no tan buen agrado aceptaron la condición, aunque de darse la ruptura entre Morena y el verde podrían buscar acomodo en el partido del Tucán.

Por lo pronto, las cartas están sobre la mesa y abiertas y cada uno de los partidos en pugna saben hasta donde estirar la liga.

Los verdes se han distinguido por sus negociaciones cupulares con los partidos con los que han ido en alianza. Primero fue con el PAN, se sumaron a la campaña presidencial de Vicente Fox, quien no les cumplió con el otorgamiento de la cartera de ecología y medio ambiente, por lo que se unieron al PRI quien los arrastró en la desastrosa candidatura de Roberto Madrazo, por lo que tuvieron que esperar seis años para llegar al poder de la mano de Enrique Peña Nieto. Perdieron con José Antonio Meade y en plan obsequioso hoy están aliados a Morena, con una unidad que se puede fracturar si no cesan en su posicionamiento de choque con la reforma electoral.

ENTRETEXTO

PATA

Jorge Emilio González Martínez, “dueño” del Partido Verde, entra a la negociación sobre la reforma electoral.