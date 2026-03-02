Morena, mejor posicionado que el Partido Verde Ecologista en Atizapán

Aseguran analistas

Atizapán de Zaragoza, Mex.- En el panorama electoral y político de este municipio, Morena se ha posicionado históricamente, como una fuerza política superior en términos de estructura y votación en comparación con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), consolidándose como la principal oposición ante la proximidad de las elecciones del 2027.

Así coincidieron analistas políticos, en voz del también catedrático, Erick García, luego de destacar qué «esto significa que el partido del Tucán, sólo representa 5.9 por ciento, mientras que Morena 36.8 por ciento de las preferencias ciudadanas», dijo.

El politólogo puntualizó que «las diferentes encuestas así lo destacan, por lo cual significa que en esta ocasión Morena está mejor posicionado que el Partido Verde, por lo que debería de considerarse un candidato que sea ciento por ciento emanado de ese instituto político», dijo.

En ese sentido, los analistas, refirieron que mientras Morena se ha posicionado como la segunda fuerza política, el PVEM a menudo opera en alianzas donde Morena es el actor principal. De hecho, en el proceso de 2024, militantes de Morena en Atizapán, mostraron rechazo a candidaturas impuestas por el PVEM (como la de Gonzalo Alarcón), prefiriendo la estructura propia del partido guinda», abundaron.

Asimismo, observaron que el PVEM con un solo candidato cuenta con una aprobación del 42.6 por ciento, mientras que si Morena solo tuviera un candidato, éste tendría el 66.8 de aprobación para la candidatura.