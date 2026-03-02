En un mes, Ecatepec retiró 750 ton de residuos en jornadas nocturnas

Estrategia de reordenamiento urbano

Ecatepec, Méx.- A un mes de su implementación, el programa gratuito de recolección nocturna de basura del gobierno de Ecatepec permitió retirar más de 750 toneladas de residuos, consolidándose como una estrategia clave de ordenamiento urbano y prevención de inundaciones en la zona alta del municipio.

Durante un recorrido de supervisión por la ruta Tablas del Pozo, la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss reiteró que el modelo de atención desde territorio permite identificar necesidades prioritarias de la población.

“Estamos aquí y nos sirve también para ver todo lo que falta por hacer. Hay luz, hay servicios de basura ya gratuitos. Y yo supervisando y escuchando a los vecinos para saber qué más necesitan. El agua es prioridad para nosotros y este año vamos a resolver”, afirmó la alcaldesa.

Cisneros Coss destacó que el programa opera con 20 rutas nocturnas gratuitas y permanentes, que recorren 375 calles de 87 colonias de la Sierra de Guadalupe y otras zonas prioritarias, donde históricamente se concentraban tiraderos clandestinos.

Las 20 rutas nocturnas cubren principalmente colonias de la parte alta y comunidades estratégicas, entre ellas: Tablas del Pozo, Tulpetlac, Lomas de San Carlos, Atzolco, Izcalli Ecatepec, Tierra Blanca, San Andrés de la Cañada, Santa Clara Coatitla, Xalostoc, San Cristóbal, Almarcigo Sur, Jardines de Santa Clara, Fuentes de Aragón (zonas altas), La Preciosa, Benito Juárez Norte (parte alta), Hank González (zona alta), Luis Donaldo Colosio (zona alta), La Esperanza (zona alta), Nueva Aragón (franja alta) y ampliaciones de la Sierra de Guadalupe.

El servicio opera los días lunes, miércoles y viernes de 22:00 a 01:00 horas y se articula con jornadas permanentes de limpieza de camellones, barrancas y espacios públicos, como parte del operativo preventivo rumbo a la temporada de lluvias.