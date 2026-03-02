Firma David Parra “Decálogo de Adhesión por la Presa Madín”

Atizapán de Zaragoza. Mex.-En las instalaciones de Universidad Humanitas de esta localidad, se llevó a cabo la firma del decálogo por la Presa Madín», un ejercicio de corresponsabilidad en el que empresarios, asociaciones civiles y autoridades, unieron esfuerzos para fortalecer el cuidado y la preservación de este importante cuerpo de agua. Ahí, David Parra Sánchez, Presidente de la Asociación Civil, “Proyecto Social Naucalpan» firmó, junto con grupos ambientalistas, académicos, empresarios y funcionarios de la Conagua, y el Organismo de Cuenca del Valle de México, y su titular, Citlalli Peraza Camacho, “El Decálogo de Adhesión por la Presa Madín”.