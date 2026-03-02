Van más de un millón 600 mil vacunas aplicadas contra el sarampión en Ciudad de México

En febrero fueron 693 mil dosis

A finales de marzo se lograría la inmunidad de rebaño

La campaña de vacunación en esta capital, que arrancó en agosto del año pasado, suma, al día de hoy, un millón 614 mil 915 personas inoculadas, detalló la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, la cual puntualizó que tan solo en febrero alcanzaron las 693 mil 829 dosis suministradas, y muestra un avance contra la prevención de esta enfermedad.

En conferencia de prensa, la titular de esa dependencia, Nadine Gasman Zilbermann, informó que de acuerdo a lo instruido por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, se continúa en este 2026 con el operativo contra el sarampión, con el relanzamiento de la campaña a inicio del pasado de febrero, donde tanto sólo en el primer día de marzo, se aplicaron 17 mil 291 dosis.

Precisó que de esta última cifra, casi 2 mil se aplicaron en los tres puestos de vacunación que se instalaron alrededor del concierto de la cantante colombiana Shakira, detalló Gasman Zilbermann, y reiteró que existen 150 lugares más –además de los centros de salud– donde la ciudadanía puede acudir a ser inoculada.

Con estas cifras reportadas, la titular de la dependencia de Salud pública local recordó que la meta de dosis contra el sarampión en la capital es de 2 millones 40 mil, para que a finales de marzo se logre la inmunidad de rebaño; sin embargo, aseveró que el avance positivo no significa que se va a dejar de vacunar, sino que se mantendrá, aunque no de manera tan intensiva.

Asimismo, Gasman Zylbermann reportó que en los puestos móviles se ha vacunado a 544 mil 199 personas, puntos que operan en diferentes horarios, incluyendo las primeras semanas en la Central de Abasto.

Del universo de personas vacunadas contra el sarampión el 21 por ciento corresponde a niñas y niños menores de 10 años; el 73 por ciento a personas entre los 10 y los 49 años; mientras que en el 6 por ciento restante se encuentra conformado por otros grupos.

En la Ciudad de México, al día de ayer, se reportan 418 casos confirmados por sarampión, 6 nuevos después del fin de semana, 64 de los cuales tienen residencia en el Estado de México.

Cabe señalar que 33 de los casos han requerido hospitalización, y al momento ninguno permanece en esta calidad. De éstos, el 69 por ciento reporta no tener un antecedente vacunal. Mientras que el número de defunciones confirmadas se mantiene en uno, correspondiente a un menor de tres meses de edad con un diagnóstico post mortem; y dos más se encuentran en proceso de investigación y dictaminación de las causas.

Las alcaldías con mayor tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes son Cuauhtémoc con 11.3, Cuajimalpa con 8.0 y Gustavo A. Madero con 6.7; mientras que al considerar todas las demarcaciones el promedio total es de 4.6, similar a la media nacional.