Dani Martín arrasa en el Teatro Metropólitan con su gira «25 pts años»

El madrileño regresó a México tras ocho años de ausencia

Ofrece concierto sold out que unió himnos de El Canto del Loco y éxitos solistas

Dani Martín conquistó el Teatro Metropólitan llenando el icónico venue hasta el tope en su esperado regreso a México. El show, parte de su gira conmemorativa «25 pts años», revivió la esencia del pop-rock español con una setlist que repasó lo mejor de El Canto del Loco y su carrera solista. Tras ocho años sin presentarse en el país, el madrileño fue recibido como héroe por miles de fans que agotaron boletos.

La noche arrancó con «Zapatillas», el himno inicial que puso a saltar a todo el Metropólitan desde los primeros segundos. Martín desplegó un repertorio de más de 20 temas que incluyó «Volverá», «Canciones», «Desaparece», «Vuelve», «Besos», «Tal como eres», «A contracorriente», «Son sueños», «Puede ser», «Cero», «Emocional», «Que bonita la vida» y «No, no vuelve». El cierre llegó con la potencia de «Me vuelves puto loco», «Carpe diem» y «Veinticinco», dejando al público extasiado tras dos horas de entrega total.

El artista recordó emocionado su primera visita a México en 2001, cuando fans lo esperaban en el aeropuerto en un «momento surrealista». «México es un lugar especial, hay una conexión brutal», expresó Martín, fiel a su estilo directo y sin filtros, celebrando 25 años de carrera desde El Canto del Loco hasta sus discos solistas. La energía del público multi-generacional, desde jóvenes hasta fans originales, confirmó su estatus de ídolo generacional, con coros masivos que retumbaron en el venue.

Fuentes de la industria destacan el impacto comercial del concierto, con taquilla agotada y reventa disparada, lo que anticipa posibles regresos en teatros mexicanos durante 2026. Martín cerró enfatizando su filosofía: «El escenario es un lugar seguro donde nadie juzga», conectando emocionalmente con letras sobre amor, desamor y vida. La noche demostró que el español sigue siendo sinónimo de rock visceral y auténtico.

El madrileño regresó a México tras ocho años de ausencia con un concierto sold out que unió himnos de El Canto del Loco y éxitos solistas, desatando euforia colectiva febrero. – Más de 20 canciones en dos horas de pop-rock visceral – Público multi-generacional coreando «Zapatillas» y «Me vuelves loco» – Planes de más visitas a México por la conexión especial con fans locales