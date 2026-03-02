MIKEL ERENTXUN CELEBRA 40 AÑOS DE CARRERA CON EL “DUNCAN DHU TOUR 2026” EN LA CDMX

El icónico músico español Mikel Erentxun, una de las figuras más representativas del pop-rock en español, regresa a México para celebrar cuatro décadas de trayectoria artística con su gira DD40 – Duncan Dhu Tour 2026, un recorrido musical que rinde homenaje a su legado y a una de las bandas más influyentes de la música iberoamericana.

Mikel Erentxun es cofundador y voz principal de Duncan Dhu, agrupación que marcó a toda una generación desde los años 80 con un sonido inconfundible que fusionó pop, rock y folk. A lo largo de su carrera, ha sabido mantenerse vigente tanto con la banda como en su etapa solista, consolidándose como un referente del pop español.

Entre los éxitos más emblemáticos de Duncan Dhu y de su carrera se encuentran temas que se convirtieron en himnos como “En algún lugar”, “Cien gaviotas”, “A tientas”, “Esos ojos negros” y “Jardín de rosas”, canciones que continúan sonando en la memoria colectiva y que forman parte esencial del cancionero en español.

Como parte de esta gira conmemorativa, Mikel Erentxun se presentará el próximo 19 de marzo en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México, en un concierto que promete ser una noche cargada de nostalgia, emoción y grandes clásicos, celebrando 40 años de historia musical junto a su público mexicano.

Los boletos ya se encuentran a la venta en taquilla del teatro y a través de Ticketmaster.