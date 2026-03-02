Unen esfuerzos en Edomex para mejorar la prestación de servicios de agua potable

Coordinación del GEM y municipios

Toluca y Texcoco fueron las sedes del Foro “Ley General de Aguas”, para fortalecer la gestión hídrica de los Valles de Toluca y México

Toluca, Estado de México.- Con el propósito de mejorar las capacidades municipales en la prestación de servicios de agua potable, el Gobierno del Estado de México llevó a cabo el Foro “Ley General de Aguas” dirigido a Presidentas y Presidentes Municipales, Organismos Operadores y Sistemas responsables de la gestión de este recurso natural.

Arnulfo Silva Adaya, Secretario del Agua estatal, detalló que en las reuniones realizadas en Toluca y Texcoco participaron representantes de 90 municipios, quienes profundizaron en las responsabilidades que corresponden a las autoridades municipales y comunitarias en la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, saneamiento y tratamiento. Además de tratar temas de seguridad hídrica, derecho humano al agua, sistemas comunitarios, concesiones y cultura hídrica.

En el foro realizado en la Cineteca Mexiquense, donde asistieron representantes de 43 municipios, la maestra Claudia Gómez Godoy, Comisionada del Proyecto de Restauración y Saneamiento del Río Lerma, presentó la ponencia “Saneamiento y Fomento de Aguas Residuales” y especialistas de la SAGUA, explicaron la relevancia de los Sistemas Comunitarios como esquemas complementarios para garantizar el Derecho Humano al Agua y transparencia en las diversas regiones del estado. En este espacio se contó con la participación de Jorge Alberto Arriaga Medina, Coordinador Ejecutivo del Centro Regional de Seguridad Hídrica auspiciado por la Unesco.

En el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco representantes de 47 municipios participaron en las conferencias de Karina Analhy Castillo López, Representante de la Coordinación de Saneamiento del Río Santiago, sobre “Saneamiento y Fomento de Aguas Residuales”; Samuel Gudiño Rivera, Director de Administración del Agua de OCAVM, con el tema “Derechos y Obligaciones de Usuarios de Aguas Nacionales”; y el doctor Rafael Val Segura de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien expuso sobre “Seguridad Hídrica”.

Asimismo, Jaime Aussenac Onofre, Director de Ordenamiento Hídrico presentó el proceso regularización de los títulos de concesión o asignación correspondientes al Decreto de Facilidades Administrativas emitido por el Gobierno de México, así como el funcionamiento del Portal de Denuncias de Aguas Nacionales (PODAN), herramienta que contribuye a reforzar la transparencia, la vigilancia y la corresponsabilidad en el uso del recurso.

En ambos foros se contó con representantes de la Secretaría del Campo, el Diputado Federal por el Distrito 35, Arturo Hernández Tapia; las diputadas del Congreso local, Miriam Silva Mata, presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos, y María José Pérez Domínguez; también estuvo presente Carlos Roberto Fonseca Ortiz, encargado de la Dirección del Instituto Interamericano de Tecnologías y Ciencias del Agua de la Universidad Autónoma del Estado de México.

A través de estos espacios, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con los diferentes órdenes de gobierno para garantizar el derecho humano al agua para las y los mexiquenses.