Giulio Nenna continúa su travesía con “Passing By”

Una pieza cargada de sensibilidad cinematográfica

El productor y compositor italiano presenta su nuevo sencillo en México

Por Arturo Arellano

El músico y productor italiano Giulio Nenna sigue expandiendo su universo sonoro con el lanzamiento de “Passing By”, sencillo disponible ya en todas las plataformas digitales. El tema forma parte de su próximo álbum debut, titulado “In My Past Lives”, que verá la luz en primavera de 2026 y propone una narrativa instrumental dividida en capítulos.

“Decidí abrir este disco con Passing By porque representa muy bien lo que hago, mi mundo musical”, explicó Nenna en entrevista para DIARIO IMAGEN. “Tiene ese ingrediente mediterráneo y sonidos cinematográficos al estilo de Ennio Morricone, ganador del Óscar por sus películas de western. Es una gran influencia para mí”.

El viaje emocional de In My Past Lives

Las piezas “Puerta del Sol” e “In My Past Lives” fueron los primeros adelantos de esta historia musical que, según el compositor, sigue un hilo temático ligado a las emociones humanas: el amor, la muerte y el renacimiento.

“Los capítulos fueron hechos en orden. In My Past Lives va detrás de Puerta del Sol. Empezamos una historia y la culminamos en esos dos temas; el tercer tema habla de la muerte y luego llega Luna nueva, que representa el renacimiento y cierra el ciclo”, compartió el artista.

Nenna, quien visitó México en 2025, expresa un fuerte deseo de regresar a los escenarios nacionales este año. “Queremos llevar esta energía a México. Es un público maravilloso, hay una conexión muy especial. En Spotify México somos el cuarto país en escuchas, así que me encantaría volver, quizá con conciertos en teatros durante mayo”, adelantó.

Del pop comercial a la búsqueda espiritual

Con más de una década trabajando en la producción de temas pop dentro del mainstream, Nenna reconoce que su nuevo proyecto responde a una necesidad de evolución artística y emocional. “En el pop se trabaja rápido, todo es efímero y muy comercial. Yo necesitaba ir por un camino diferente, más espiritual, con melodías profundas y emocionales. No solo entretener, sino conectar con algo interior”, aseguró.

El músico describe este disco como “un viaje de sentimientos”, concebido para quienes buscan arte con alma. “Todos queremos algo hermoso que nos haga conectar. En mi caso quiero llegar a la gente que aprecia el arte, que busca belleza y significado. Esta música no es jazz ni clásica, sino algo que conecta con las raíces”, añadió.

La autenticidad frente a la inteligencia artificial

Aunque reconoce el papel creciente de la inteligencia artificial en la industria musical, Nenna defiende la creación orgánica como sello de su obra: “Todos están usando la IA, y está bien. Pero en mi proyecto personal no lo hago. Me gusta que se toquen los instrumentos, que haya errores humanos. Eso es lo bello del arte: la autenticidad y la verdad, no la perfección”.

El productor destacó que el verdadero virtuosismo musical surge de la interacción humana con los instrumentos, y subrayó la importancia de conocer la inteligencia artificial “para no temerle, sino entenderla”.

Giulio Nenna sigue expandiendo su universo sonoro con el lanzamiento de “Passing By”, sencillo disponible ya en todas las plataformas digitales. El tema forma parte de su próximo álbum debut, titulado “In My Past Lives”.