Escalada bélica en Medio Oriente genera tensión mundial

Prevé EU 4 semanas de bombardeos contra Irán

Misiles de Teherán, además de Israel, sacudieron Doha, Abu Dabi y Dubái

Se han encendido las alertas en mercados internacionales de combustibles

La guerra con Irán se extendió por Oriente Medio, después de que este lunes Israel bombardeara objetivos de Hezbolá en Líbano en respuesta al lanzamiento de cohetes por parte de la milicia chií libanesa, por lo que se han encendido las alertas en los mercados internacionales, particularmente en el sector energético.

Más allá de la tensión geopolítica, una de las mayores inquietudes se centra en el posible cierre del Estrecho de Ormuz, un corredor estratégico por el que transita una parte sustancial del petróleo y del gas natural que se comercializa en el mundo, cuya eventual interrupción podría generar fuertes repercusiones en el mercado energético internacional y, por extensión, alcanzar a economías como la mexicana.

La escalada comenzó luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, cumpliera sus amenazas y ordenara ataques contra la capital iraní. En respuesta, Irán lanzó una ola de misiles contra Israel tras ser blanco de la llamada Operación Furia Épica, intensificando el conflicto.

La clave del Estrecho de Ormuz

Tras los ataques, diversos buques petroleros han evitado navegar por el Estrecho de Ormuz, una ruta estratégica que conecta el Golfo Pérsico con el mar abierto. Aunque se ubica a más de 10 mil kilómetros de México, su relevancia es global, pues por esa vía marítima circula cerca de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado que se comercializa en el mundo.

Si el tránsito por esta zona se interrumpe, la oferta internacional de crudo podría verse afectada, lo que presionaría los precios al alza. En escenarios de alta tensión, los mercados suelen reaccionar de inmediato ante cualquier riesgo que comprometa el suministro energético.

México es productor de petróleo, pero importa una parte importante de las gasolinas que consume. Esto significa que, si el precio internacional del crudo aumenta, eventualmente podría reflejarse en el costo de la Magna, la Premium y el diésel.

Sin embargo, el impacto no sería automático ni uniforme. Especialistas señalan que el efecto dependerá de la duración del conflicto y de si realmente se concreta un cierre total del Estrecho de Ormuz. También influyen factores como el tipo de cambio, los costos logísticos y la política fiscal del gobierno mexicano.

El precio del gas en Europa se dispara casi el 50%

El caos en el Golfo Pérsico provocado por la ofensiva de Estados Unidos e Israel sobre Irán y la respuesta de Teherán está disparando el precio del petróleo y, sobre todo, del gas natural ante las amenazas sobre el suministro. La referencia europea para el precio del gas natural, el contrato TTF negociado en los Países Bajos, se dispara cerca del 50% tras el cierre de la planta de gas licuado (LNG) de Ras Laffan, atacada por drones iraníes.

Qatar es el segundo exportador de gas licuado del mundo y el principal suministrador de la Unión Europea, después de Estados Unidos. Horas antes se había paralizado la producción de la refinería saudí de Ras Tanura, una de las mayores del mundo, atacada por un dron. El precio del petróleo Brent se dispara el 9% hasta los 79 dólares por barril.

A estas interrupciones se suma el bloqueo efectivo del estrecho de Ormuz, por el que han dejado de circular los superpetroleros y barcos de gas licuado. La extensión del conflicto a otros países del Golfo está agudizando el miedo a una importante interrupción del suministro de crudo: la zona Golfo Pérsico es la principal fuente de petróleo y gas del mundo, y a través del estrecho de Ormuz fluye alrededor de una quinta parte del comercio marítimo mundial. Una media de 14.5 millones de barriles de petróleo viajan por el estrecho cada día. De ellos, el 90% se dirige a Asia. El impacto se nota, además, en los productos refinados: los futuros del diésel suben también un 20%.

La vía marítima, un corredor entre Omán e Irán de unas pocas decenas de kilómetros en su parte más estrecha, aún no ha sido físicamente bloqueada, pero las empresas navieras y los transportistas de petróleo han interrumpido sus operaciones, y unos 150 buques están paralizados en la zona. Irán ha informado de ataques contra tres petroleros propiedad de Estados Unidos y Reino Unido, y el Departamento de Transporte de EU emitió una recomendación para que los buques comerciales eviten navegar por el estrecho, el golfo Pérsico, el golfo de Omán y el mar Arábigo.

En cuanto al gas, la situación supone el impacto más duro para los mercados desde la invasión rusa de Ucrania hace cuatro años. Si bien los países asiáticos compran la mayor parte del GNL transportado desde Oriente Medio, cualquier interrupción presionará la competencia por lograr suministros alternativos, lo que puede impulsar al alza los precios en todo el mundo, incluida Europa. De nuevo, la incertidumbre en torno a la magnitud y la duración del conflicto actual, y la ambigüedad sobre el futuro político de Irán se encuentran en el centro de la tormenta.

La guerra en Oriente Medio se extiende con ataque de Israel al Líbano

La guerra en Oriente Medio se extendió este lunes al Líbano con ataques de Israel en represalia por disparos del movimiento islamista proiraní Hezbolá, en el tercer día de conflicto regional tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La república islámica contraatacó desde el comienzo tomando como blanco las bases militares estadounidenses y el territorio israelí.

Pero su lluvia de misiles alcanzó asimismo a infraestructuras civiles, como edificios de viviendas, hoteles, refinerías, puertos y aeropuertos en varias monarquías del Golfo consideradas un remanso de paz en Oriente Medio.

La guerra ha provocado asimismo el caos aéreo con cientos de vuelos cancelados y dejó el estratégico estrecho de Ormuz prácticamente paralizado, además de disparar los precios del petróleo y del gas.

Pese a los ultimátums del presidente estadounidense, Donald Trump, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, anunciaron este lunes ataques contra las oficinas del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y al cuartel general del comandante de la Fuerza Aérea.

Las explosiones sacuden desde hace días ciudades como Doha, Abu Dabi y Dubái. Pero también alcanzan infraestructuras energéticas, como una gigantesca refinería de petróleo saudita o instalaciones de gas en Catar que obligaron a suspender la producción de gas natural licuado.

Nada indica que las armas vayan a silenciarse

Israel dijo desde el primer día que la operación en Irán durará «el tiempo que sea necesario». El ejército estima que los ataques en Líbano podrían prolongarse «muchos» días, pero por el momento no ve motivos para una «invasión».

En una entrevista con el New York Times, Trump, estimó que la operación durará «cuatro o cinco semanas». y prevé más bajas, además de los cuatro militares norteamericanos muertos en combate.

Trump declaró al New York Times que tiene «tres muy buenas opciones» para dirigir el país. No quiso revelar sus nombres «por ahora».

Por el momento el país está en manos de un triunvirato de forma provisional a la espera, según Teherán, de elegir al sucesor de Jamenei.

Irán nombró este lunes a un general de los Guardianes de la Revolución, Majid Ebnelreza, como ministro de Defensa interino, tras la muerte de su predecesor en los ataques estadounidenses e israelíes.

En un mensaje de vídeo, llamó de nuevo a los Guardianes de la Revolución y a la «policía militar» a «deponer las armas» a cambio de inmunidad total o, de lo contrario, «enfrentarse a una muerte segura».

«No negociaremos con Estados Unidos», respondió el poderoso jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Larijani, quien horas después avisó que «Irán, a diferencia de Estados Unidos, se ha preparado para una larga guerra».