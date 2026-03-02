Sheinbaum Pardo destaca registro de 22.5 millones de empleos afiliados al IMSS

La cifra más alta para un mes de febrero

Del total, el 87.4%, es decir, 19 millones 696 mil 739 empleos, son permanentes

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que, al 28 de febrero de 2026, se registraron 22 millones 527 mil 854 puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cifra máxima para un mes de febrero, la quinta más alta del país. Además, resaltó que tan solo en febrero se crearon 157 mil 882 puestos.

“Hay muy buenas noticias del cierre del empleo en febrero (…) Son 157 mil 882 nuevos empleos en febrero, sin considerar plataformas digitales. Entonces es un muy buen dato de la economía, lo que más nos importa no solo es el crecimiento económico, sino más empleos mejor remunerados. Entonces, es muy buena noticia para el país”, agregó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

El director del IMSS, Zoé Robledo Aburto, destacó que, del total de puestos, en lo que va de 2026 se han generado 217 mil 299, mientras que, en los últimos 12 meses, 96 mil 923.

En cuanto a la calidad del empleo, señaló que el salario base de cotización es de 665.6 pesos diarios, en los últimos 12 meses el salario incrementó en 46 pesos, lo que equivale a una tasa de 7.4 por ciento, el más alto del que se tenga registro.

Agregó que, del total de puestos de trabajo, 87.4 por ciento son permanentes, lo que representa 19 millones 696 mil 739 empleos permanentes, que es la cifra más alta considerando solo los meses de febrero, además de que 9 millones 29 mil 894 de los puestos de trabajo son ocupados por mujeres, con lo que este sector de la población aporta 40.1 por ciento del empleo total.

Conflicto en Medio Oriente no ha afectado economía mexicana

Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el bombardeo de Estados Unidose Israel contra Irán el fin de semana no ha representado hasta ahora problemas para la economía mexicana.

Señaló que el peso mexicano se ha mantenido frente al dólar, e indicó que como cada lunes, se reuniría con funcionarios de la Secretaría de Hacienda (SHCP) para evaluar esta situación.

«¿México está preparado para hacerle frente al precio del gas en condiciones de turbulencia económica?», se le preguntó.

«El peso se mantuvo, se revaluó el dólar y el peso se mantuvo. Está en 17.36 (pesos), está pues en el margen. Llegó a estar un poco más bajo, pero está está bien, no no habido problemas; el precio del petróleo se elevó como 10 dólares más o menos el barril, poquito más y ustedes saben que frente a aumentos muy grandes en el precio del petróleo, México tiene ya determinado un esquema en donde baja el IEPS para que no suba el precio de la gasolina y que no se afecte la inflación”, dijo.

«Entonces, hoy en la mañana tengo reunión con Hacienda, todos los lunes en la mañana tengo reunión con la Secretaría de Hacienda y ahí vemos varios temas y entre otros, pues vamos a estar evaluando esto, pero hasta ahora no hay problema con nuestro país», respondió.

Sheinbaum señala «pérdida de fuerza» de la ONU

La titular del Ejecutivo federal consideró que la Organización de Naciones Unidas (ONU) dejó de cumplir su labor. «Lo que estamos viviendo ahora es que esta organización ha perdido fuerza paulatinamente por eso se tiene que recuperar el papel de la política democrática mundial».

“No es ya un asunto de que uno no está de acuerdo con un régimen, pero el bombardeo de una escuela de niñas… Por eso la postura de México es buscar la solución pacífica de los conflictos. Además, como parte de sus principios de política exterior se reivindica el derecho de la autodeterminación de los pueblos porque si en algún país hay una violación a los derechos humanos, existen mecanismos multinacionales para buscar el respeto a estas garantías», dijo.

Sin embargo, a pregunta expresa destacó que la celebración de un mundial en estas condiciones podrá continuar pero eso corresponde a otras instancias.

“Operativo en Jalisco no fue por aprobación”

Al reivindicar la acción contra Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), “El Mencho”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que este tipo de decisiones se toman no por aprobación, sino para atender a la ciudadanía.

Reconoció la labor de las fuerzas armadas en ese despliegue, “porque son quienes ponen la vida en riesgo”. Y remarcó que en este tipo de operativos no se trata de construir una narrativa de construcción de la guerra.

Interrogada en torno a una encuesta en la que más de 80 por ciento de las personas consultadas se dijo en favor del operativo del domingo 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, la mandataria federal acotó:

“Uno toma decisiones no por aprobación o desaprobación, uno toma decisiones responsables y busca siempre atender a la gente, eso es lo más importante”.

La jefa del Ejecutivo federal planteó que su administración tiene alrededor de un 70 por ciento de aprobación entre la ciudadanía. “Pero creo que en este caso (de El Mencho) el reconocimiento a las fuerzas armadas es muy importante, muy importante. Porque son los que ponen la vida en riesgo en una situación como ésta”.

Insistió en que el objetivo de su gobierno es buscar “siempre” la paz.

“Si se da una situación en una detención como la que se dio el pasado domingo, se atiende de acuerdo a la ley, al uso racional de la fuerza, pero el objetivo es siempre la búsqueda de la paz, no es la construcción de la guerra. Eso muy distinto”.