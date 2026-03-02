Mundial 2026: La guerra amenaza al juego más hermoso del planeta

El futbol enfrenta su peor pesadilla

Conflicto entre EEUU e Irán amenaza la participación de selecciones clasificadas

Por Arturo Arellano

A menos de 100 días del partido inaugural en el Estadio Azteca, el Mundial 2026 enfrenta una crisis sin precedentes: la guerra entre Estados Unidos e Irán amenaza la participación de selecciones clasificadas, Qatar suspende indefinidamente todos sus torneos —incluida la esperada Finalissima—, y Guadalajara lucha por demostrar que puede garantizar la seguridad tras la ola de violencia desatada por la muerte de «El Mencho». Tres frentes de incertidumbre que convierten al torneo más importante del planeta en una carrera contrarreloj donde la geopolítica, el narcotráfico y el deporte se entrelazan de manera peligrosa.

El embajador de Irán en Kenia, Alí Gholampour, no pudo ser más «Si la situación continúa, pondrá en peligro la participación de nuestro equipo nacional». Sus palabras resonaron como un grito de alerta en el mundo del futbol. La selección iraní, que se convirtió en la segunda clasificada de Asia tras un emocionante empate ante Uzbekistán en Teherán, ahora se enfrenta a un dilema imposible: jugar en territorio de su enemigo declarado o renunciar al sueño mundialista.

El calendario no podía ser más cruel para los persas. Irán está ubicado en el Grupo G y tiene programados sus tres partidos de fase de grupos en suelo estadounidense: el 15 de junio debutará ante Nueva Zelanda en el SoFi Stadium de Los Ángeles, el 21 de junio enfrentará a la poderosa Bélgica en el mismo escenario, y cerrará su participación inicial el 26 de junio contra Egipto en el Lumen Field de Seattle. Tres encuentros en el corazón de la nación que, junto con Israel, bombardeó su territorio el pasado 28 de febrero en lo que se denominó «Operación Furia Épica».

Mehdi Taj, presidente de la Federación de Futbol de Irán, fue incluso más categórico: «Tras este ataque, no podemos esperar que el Mundial se celebre con esperanza». Sus declaraciones al portal deportivo Varzesh3 reflejan la profundidad de la crisis. ¿Cómo pedirle a una selección que juegue en el país que acaba de atacar sus instalaciones nucleares, sus centros de mando militar y que causó la muerte del líder supremo Ali Khamenei?

La ironía es dolorosa: Irán se preparó durante años para clasificar a este Mundial, superó eliminatorias complicadas, y ahora la política internacional podría arrebatarle su lugar en el torneo más importante del planeta. Si finalmente decide no participar, la FIFA tendría que determinar qué sucede con el Grupo G: ¿entraría una selección repechada? ¿Los rivales de Irán obtendrían victorias por default? Son preguntas sin respuesta que mantienen a todo el ecosistema futbolístico en suspenso.

Qatar cierra sus puertas: Finalissima

en el aire y el futbol regional paralizado

La Asociación de Futbol de Qatar (QFA) lanzó un comunicado que cayó como bomba en el mundo deportivo: «Se posponen todos los torneos, competiciones y juegos, medida efectiva desde hoy hasta que se informe lo contrario». La decisión respondía a la escalada de violencia en la región tras los ataques coordinados entre Estados Unidos, Israel e Irán durante el fin de semana anterior.

Qatar, que había sido escenario del Mundial 2022 y se preparaba para recibir uno de los partidos más esperados del año, ahora es una zona de exclusión aérea y deportiva. La gran víctima: la Finalissima 2026, programada para el 27 de marzo en el majestuoso Estadio Lusail de Doha. El encuentro que debía enfrentar a España, campeona de Europa con figuras como Lamine Yamal, contra Argentina, monarca de América y liderada por Lionel Messi, quedó suspendido indefinidamente.

Pero la Finalissima no es el único evento afectado. Qatar tenía en agenda varios partidos amistosos rumbo al Mundial, incluido un encuentro contra la propia Argentina el 31 de marzo. Además, otros compromisos internacionales como Arabia Saudita vs. Egipto y Serbia vs. Qatar también fueron cancelados. La región del Golfo Pérsico, que había emergido como un nuevo centro del futbol global tras el éxito del Mundial 2022, ahora está cerrada por razones de seguridad.

La decisión qatarí tiene una explicación lógica pero aterradora: durante los ataques iraníes de represalia el 1 de marzo, misiles cayeron en territorio qatarí, país que alberga bases militares estadounidenses. La media luna roja iraní reportó más de 555 víctimas desde el inicio de las hostilidades. Con el espacio aéreo comprometido y la amenaza de nuevos ataques latente, organizar eventos masivos se volvió impensable.

CONMEBOL y UEFA, las organizaciones continentales que coordinan la Finalissima, iniciaron reuniones de emergencia para evaluar alternativas. ¿Se podrá reprogramar el partido en otra sede? ¿España y Argentina perderán esta oportunidad de medirse antes del Mundial? Por ahora, solo hay incertidumbre y frustración.

Guadalajara: Entre la promesa y los fantasmas de la violencia

Si el conflicto en Medio Oriente parece ajeno a la realidad mexicana, lo sucedido en Guadalajara es un recordatorio brutal de que México también enfrenta sus propios demonios. El domingo 22 de febrero de 2026, Jalisco amaneció con la noticia de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, «El Mencho», líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo federal.

La reacción del crimen organizado fue inmediata y devastadora. Más de 252 narcobloqueos paralizaron carreteras en 20 estados del país, vehículos y negocios fueron incendiados, y Guadalajara se convirtió en una ciudad fantasma. Más de 1,000 personas tuvieron que pernoctar en el zoológico de la ciudad, turistas quedaron varados, vuelos fueron cancelados, y el saldo preliminar reportó 72 muertos en los días subsecuentes.

Las imágenes de autobuses en llamas, carreteras bloqueadas y ciudadanos aterrorizados viajaron por el mundo entero. Y con ellas, una pregunta inevitable: ¿puede Guadalajara garantizar la seguridad durante el Mundial 2026? La ciudad tapatía está programada para albergar cuatro partidos del torneo, incluido el encuentro entre México y Corea del Sur el 18 de junio.

La respuesta oficial ha sido contundente. Montserrat Hidalgo, oficial de la sede de Guadalajara, aseguró que «la seguridad está garantizada» y que desde hace año y medio existe un protocolo de contención que contempla coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal. «Tenemos una coordinación en materia de seguridad con las fuerzas de todos los niveles de gobierno», reiteró Hidalgo tras los acontecimientos violentos.

Sin embargo, hay quienes aseguran que, los compromisos adquiridos por el gobierno de Jalisco no se han cumplido y que, aún no se cuenta con todo el equipamiento de seguridad, como los inhibidores de drones o los radares para el monitoreo aéreo, de modo que, el checklist de equipamiento técnico podría reprobar a Guadalajara.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha salido al paso de las críticas asegurando que «no existe el riesgo» de que Jalisco deje de ser sede del Mundial, y Jürgen Mainka, director ejecutivo de la FIFA en México, manifestó en noviembre pasado estar «muy seguros, muy confiados» de que los protocolos darán el marco de seguridad necesario.

Pero la realidad es terca: Guadalajara espera alrededor de tres millones de visitantes durante el Mundial, y la sombra del CJNG —incluso tras la caída de su líder— sigue siendo una amenaza tangible. La ciudad tapatía está en una carrera contrarreloj para demostrar que puede ser una sede segura, moderna y funcional. La ventana de oportunidad se cierra rápidamente.

El Mundial enfrenta su prueba más difícil

El Mundial 2026 estaba destinado a ser histórico por razones deportivas: será la primera edición con 48 selecciones, 104 partidos, y tres países anfitriones (Estados Unidos, Canadá y México). El partido inaugural está programado para el 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, y la gran final será el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Pero hoy, a menos de 100 días del arranque, las razones por las que será recordado podrían ser completamente diferentes. Nunca antes un Mundial había enfrentado simultáneamente una guerra entre una selección clasificada y uno de los países anfitriones, la suspensión de eventos preparatorios en otra región por conflictos bélicos, y cuestionamientos serios sobre la seguridad en una de sus sedes principales.

La FIFA, por su parte, ha mantenido un perfil bajo. Gianni Infantino, presidente del organismo, visitó México en febrero y junto con la presidenta Sheinbaum garantizó que el Mundial se celebrará según lo planeado. Sin embargo, las declaraciones públicas contrastan con las reuniones de emergencia que, según fuentes cercanas, se han multiplicado en las últimas semanas en Zurich.

El dilema es complejo. Si Irán finalmente decide no participar, se sentará un precedente peligroso: que la política internacional puede anular años de esfuerzo deportivo. Si Guadalajara pierde su sede por inseguridad, se confirmará que México no puede controlar la violencia del crimen organizado ni siquiera para el evento más importante que albergará. Y si la Finalissima no se puede celebrar en ninguna parte, quedará claro que el futbol ya no puede escapar de las tensiones geopolíticas globales.

Los costos ocultos de un Mundial en crisis

Más allá de los titulares, existe una dimensión económica y humana que suele pasar desapercibida. Los aficionados iraníes que compraron boletos para viajar a Los Ángeles y Seattle ahora enfrentan la posibilidad de que su selección no juegue. Las familias en Guadalajara que invirtieron en hospedajes, restaurantes y servicios turísticos temen que la violencia aleje a los visitantes. Y los jugadores, árbitros y periodistas de todo el mundo se preguntan si viajar a ciertas sedes será seguro.

Las aerolíneas ya reportan cancelaciones de vuelos hacia Doha y un incremento en las pólizas de seguro para vuelos hacia México. Los patrocinadores del Mundial han solicitado reuniones urgentes con la FIFA para entender los planes de contingencia. Y las selecciones clasificadas comienzan a evaluar protocolos de seguridad especiales para sus delegaciones.

El Mundial 2026 debía ser una celebración del futbol en su máxima expresión, una fiesta global que uniría culturas y generaría momentos inolvidables. Pero la realidad de marzo de 2026 es muy distinta: es un evento acosado por la incertidumbre, amenazado por fuerzas que ningún árbitro puede controlar con un silbatazo.

¿Qué sigue? El futbol en modo supervivencia

Los próximos días serán cruciales. La FIFA debe tomar decisiones que no tienen precedentes: ¿establece un plazo límite para que Irán confirme su participación? ¿Considera reubicar partidos de Guadalajara a otras sedes mexicanas como Monterrey o Ciudad de México? ¿Busca una sede alterna para la Finalissima?

Las opciones no son sencillas. Reubicar partidos generaría pérdidas millonarias para las ciudades sede que ya invirtieron en infraestructura. Forzar a Irán a decidir rápidamente podría interpretarse como presión política. Y buscar sedes alternas a estas alturas es logísticamente complejo.

Mientras tanto, el reloj corre. El 11 de junio, dentro de 100 días, México y Sudáfrica deberían dar el puntapié inicial en el Estadio Azteca. Pero antes de esa fecha, el mundo del futbol necesita respuestas claras. Los aficionados merecen saber si podrán viajar con seguridad. Los jugadores necesitan certeza sobre dónde jugarán. Y las ciudades sede requieren confirmación de que sus inversiones valdrán la pena.

El futbol siempre se ha jactado de su capacidad para unir al mundo, para trascender fronteras y diferencias. Pero en 2026, enfrentará su prueba más dura: demostrar que el juego más hermoso del planeta puede sobrevivir incluso cuando el mundo a su alrededor está en llamas.

RECUADRO: El conflicto bélico en Medio Oriente, los ataques entre Irán, Estados Unidos e Israel, y la violencia en Jalisco tras el operativo contra el Cártel Jalisco Nueva Generación han puesto en entredicho la realización pacífica del Mundial de Futbol 2026. Irán duda de su participación, Qatar cierra sus puertas al futbol internacional, y Guadalajara debe demostrar que puede ser una sede segura. El balón aún no rueda, pero la tensión ya está en el campo.