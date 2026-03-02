Crece el narcomenudeo en CDMX y enciende alertas

Transformación del crimen urbano

Este delito aumentó 48.5% en 2025, según la Fiscalía capitalina, revelando nuevas dinámicas criminales

En 2025, el delito de narcomenudeo en la Ciudad de México registró un incremento del 48.5% en su modalidad de venta, de acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ), incluidos en su Plan de Política Criminal y Programa de Persecución Penal 2026.

Así, este delito dejó de ser una estadística más para convertirse en una advertencia clara sobre la transformación del crimen urbano, pues las cifras muestran un salto de 2 mil 299 carpetas de investigación en 2024 a 3 mil 414 en 2025.

Detrás de este aumento hay cambios en las dinámicas de distribución de drogas, en la forma en que operan los grupos delictivos y en el impacto directo sobre comunidades enteras.

Venta y posesión, dos realidades distintas

La FGJ señala que el análisis del narcomenudeo debe distinguir entre posesión y venta de drogas. Mientras la posesión tuvo un aumento marginal de apenas 0.6%, al pasar de 2 mil 601 a 2 mil 616 casos, la venta mostró un crecimiento acelerado y sostenido.

En promedio, durante 2025 se iniciaron 284.5 carpetas de investigación al mes por venta de drogas, lo que equivale a 65.65 casos por semana y 9.35 diarios. Esta frecuencia revela un fenómeno constante, no episodios aislados.

Aunque el informe no especifica qué sustancias predominan, la Fiscalía reconoce que el tipo de droga influye directamente en el impacto social, la violencia asociada y el control territorial que ejercen ciertos grupos.

Herramienta de dominación territorial

A mitad del análisis, el narcomenudeo en CDMX aparece como algo más que un delito contra la salud: es una herramienta de dominación territorial. La FGJ explica que combinar el tipo de conducta (posesión o venta) con la sustancia involucrada permite diferenciar entre consumo personal, distribución y comercialización.

Esta distinción es clave para orientar la persecución penal, priorizar casos y diseñar respuestas institucionales proporcionales. En zonas específicas de la ciudad, la recurrencia de carpetas apunta a patrones organizados, con esquemas de operación que se repiten y se adaptan rápidamente.

Incremento en el delito de despojo

El documento también revela un incremento en el delito de despojo. En 2025 se registraron 3 mil 797 casos, frente a los 3 mil 642 de 2024, lo que representa un aumento de 4.25%. Esto equivale a 10.4 casos diarios en la capital.

La FGJ describe el despojo como un fenómeno que impacta de forma directa el patrimonio, la estabilidad familiar y el acceso a la vivienda. En varios casos, se detectan dinámicas sistemáticas y posibles vínculos con estructuras criminales que aprovechan vacíos legales o conflictos civiles para apropiarse de inmuebles.

Extorsión: el delito silencioso que persiste

En el primer mes del año fueron iniciadas 115 por el delito de extorsión, mientras que el año pasado fueron registradas 83.En comparación con ese mismo mes de 2024, el aumento es de 325 por ciento, pues se registraron 27, refieren datos del informe.

De las 115 denuncias realizadas por extorsión, el 73 por ciento, 84 casos, fueron cometidas por medios como llamadas telefónicas y el 27 por ciento, otros 31 casos, fueron de manera presencial.

Además, se registraron 52 tentativas de extorsión, de las que el 50 por ciento fueron cometidas de manera presencial y el otro por otros medios.

Según datos de la SSC, entre enero de 2025 y enero de 2026 detuvieron a 273 personas por extorsión y 23 por la tentativa del mismo.

Este dato confirma que el delito se adapta al entorno tecnológico, ampliando su alcance sin necesidad de contacto físico y dificultando su persecución.