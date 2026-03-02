El ISSSTE fortalece vacunación con jornadas en unidades médicas de primer nivel y extramuros

Protección a la población susceptible

Llegada de 976 mil 488 dosis de biológicos al Centro Nacional de Distribución

Ciudad de México, a 1 de marzo de 2026.- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cargo del director general Martí Batres Guadarrama, refuerza la aplicación de dosis doble viral (SR) para sarampión y rubéola, y la triple viral (SRP) para sarampión, rubéola y parotiditis (paperas), conforme a los lineamientos vigentes del Programa de Vacunación Universal.

Estas acciones se realizan en unidades médicas de primer nivel y en jornadas extramuros, con el objetivo de proteger a la población susceptible y prevenir brotes de esta enfermedad altamente contagiosa.

Ejemplo de lo anterior fueron las jornadas de vacunación realizadas este domingo en las clínicas de medicina familiar “Guadalupe” y “Aragón”, donde en total se aplicaron 230 dosis, entre ellas de influenza y neumococo, además de sarampión.

Otra de las acciones para reforzar esta medida, que constituye una de las intervenciones de mayor impacto en salud pública, fue la llegada al Centro Nacional de Distribución (CENADI) de 976 mil 488 dosis de vacunas contra este padecimiento, que se contagia a través de gotitas invisibles que salen de la nariz y boca de las personas enfermas, ya sea por contacto directo o a través del aire.

De manera simultánea, se revisan y completan esquemas de vacunación de acuerdo con el grupo de edad, especialmente niñas, niños, adolescentes y personas adultas que requieran iniciar o concluir su esquema.

El ISSSTE hace un llamado a la derechohabiencia y población en general a acudir con la Cartilla Nacional de Salud a cualquiera de los 321 centros del organismo, a efecto de proteger el bienestar individual y colectivo. Para mayor información, consultar la página dondemevacuno.salud.gob.mx.